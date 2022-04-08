https://uz.sputniknews.ru/20220408/medvedev-otsenil-skolko-projivet-spch-oon-posle-vyxoda-rossii-23847535.html

Медведев оценил, сколько "проживет" СПЧ ООН после выхода России

Медведев оценил, сколько "проживет" СПЧ ООН после выхода России

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

2022-04-08T09:40+0500

2022-04-08T09:40+0500

2022-04-08T09:40+0500

россия

генеральная ассамблея оон

совет по правам человека оон

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сомневается, что Совета ООН по правам человека будет существовать долго после выхода из него России, передает РИА Новости.Медведев вспомнил о созданной в 1947 году Комиссии по правам человека ООН, которая закончила свою деятельность в 2006 году после того, как "с 1967 года начала активно вмешиваться в дела суверенных государств". Вместо нее был создан Совет по правам человека.Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека.За проголосовали 93 страны, в их числе Сербия и Израиль. Против — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект документа представила группа государств Запада, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно его содержанию, Генассамблея из-за "действий на Украине" останавливает права членства России в СПЧ. В тексте уточняется, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида объяснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил о досрочном выходе из СПЧ с седьмого апреля. Он заявил, это решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".Кремль, считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом", добавил он. Сам совет, отмечает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.Читайте также:Медведев: западные инквизиторы выносят смертный приговор за еретические убежденияМедведев рассказал о первостепенных задачах России

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генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон, дмитрий медведев