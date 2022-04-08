https://uz.sputniknews.ru/20220408/mirziyoev-i-japarov-obsudili-buduschee-sovmestnyx-proektov-23858249.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили будущее совместных проектов

Мирзиёев и Жапаров обсудили будущее совместных проектов

Большое внимание лидеры двух стран уделили теме строительства железной дороги по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

2022-04-08T15:54+0500

2022-04-08T15:54+0500

2022-04-08T15:54+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

железная дорога

китай

кыргызстан

узбекистан

проект

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели телефонный разговор. Об этом сообщает president.uz.В ходе разговора стороны поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, отмечают в пресс-службе.Основной темой беседы стало продвижение приоритетных для двух государств совместных проектов. В частности, речь идет о деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития, созданного в прошлом году в целях укрепления экономического сотрудничества.Также президенты обсудили ускорение реализации инфраструктурных проектов Камбаратинской ГЭС-1. Напомним, меморандум о сотрудничестве по проекту "Узбекгидроэнерго" и Национальная энергетическая холдинговая компания Кыргызстана подписали в октябре 2017 года. Согласно плану, ГЭС будет расположена на крупнейшей реке Кыргызстана Нарын, которая сливается на территории Узбекистана с рекой Карадарьей и дает начало Сырдарье.Кроме этого, лидеры двух стран обсудили строительство железной дороги по маршруту "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и совместные программы в культурно-гуманитарной сфере.Читайте также:Какие новые объекты построят в ТашкентеСовещание Шавката Мирзиёева по вопросам образования — главное

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шавкат мирзиёев, садыр жапаров, железная дорога, китай, кыргызстан, узбекистан, проект