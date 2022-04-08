https://uz.sputniknews.ru/20220408/peskov-nazval-osnovnuyu-prichinu-nachala-spetsoperatsii-na-ukraine-23854001.html

Песков назвал основную причину начала спецоперации на Украине

Песков назвал основную причину начала спецоперации на Украине

Пресс-атташе раскрыл сценарий, который мог произойти, если Россия не начала бы специальную военную операцию в Донбассе.

2022-04-08T13:40+0500

2022-04-08T13:40+0500

2022-04-08T13:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий песков

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы не допустить угрозу третьей мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала Sky News, передает Sputnik Таджикистан.Представитель Кремля надеется, что спецоперация закончится в ближайшие дни или в обозримом будущем при достижении поставленных целей.Она также может завершиться дипломатическим путем в зависимости от позиции Киева по ключевым вопросам Москвы."Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции, и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — отметил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала спецоперации Россия и Украина провели четыре раунда переговоров в очном формате. Также делегации несколько раз общались онлайн. Сторонам удалось достичь договоренностей по некоторым вопросам.В ближайшее время переговоры Москвы и Киева продолжатся.Читайте также:Буча: антироссийская провокация с тройным дномМедведев: западные инквизиторы выносят смертный приговор за еретические убеждения

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дмитрий песков, украина, донбасс