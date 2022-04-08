https://uz.sputniknews.ru/20220408/primakov-esche-nedavno-ssha-nazyvali-sovet-po-pravam-cheloveka-oon-pomoykoy-23857336.html

Примаков: еще недавно США называли Совет по правам человека ООН "помойкой"

Примаков: еще недавно США называли Совет по правам человека ООН "помойкой"

Глава Россотрудничества прокомментировал приостановку работы России в СПЧ ООН и позицию Вашингтона по данному вопросу.

2022-04-08T14:45+0500

2022-04-08T14:45+0500

2022-04-08T14:45+0500

совет по правам человека оон

сша

россотрудничество

россия

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. США опять применяют политику двойных стандартов. К такому выводу пришел руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире радио Sputnik, анализируя приостановку работы России в Совете по правам человека ООН (СПЧ ООН).Напомним, в четверг Генассамблея всемирной организации проголосовала за принятие резолюции по приостановке работы России в СПЧ. В частности, "за" проголосовали 93 государства, включая Сербию и Израиль. Против высказались 24 страны, среди них – Беларусь, Китай, КНДР, Казахстан и Вьетнам.Воздержались от голосования 58 государств, в том числе Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР.Поступок Сербии привлек внимание Евгения Примакова, о чем он и сообщил во время своей авторской программы "Починяем примус".Что касается США, Вашингтон сейчас пытается представить приостановку работы в СПЧ как страшное наказание. "Но при этом почему-то вспоминается, как совсем недавно, при президенте Трампе те же самые американцы ругательски ругали этот Совет по правам человека, называли его какой-то "помойкой" и прочими нехорошими именами, потому что Совет по правам человека критиковал Израиль", - напоминает Примаков.Однако теперь, как отмечает Евгений Примаков, американцы "яростно выступали за то, чтобы Россия была исключена из этого совета". При этом факты издевательств над российскими военнопленными на Украине не получили даже адекватного освещения в западных СМИ, подчеркивает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала спецоперации Россия и Украина провели четыре раунда переговоров в очном формате. Также делегации несколько раз общались онлайн. Сторонам удалось достичь договоренностей по некоторым вопросам.В ближайшее время переговоры Москвы и Киева продолжатся.Читайте также:

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