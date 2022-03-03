https://uz.sputniknews.ru/20220303/kakie-strany-byvshego-sssr-ne-podderjali-rezolyutsiyu-oon-po-ukraine-23097492.html

Какие страны бывшего СССР не поддержали резолюцию ООН по Украине

Какие страны бывшего СССР не поддержали резолюцию ООН по Украине

ООН осудила спецоперацию России на Украине. Страны СНГ отреагировали на резолюцию по-разному.

2022-03-03T09:57+0500

2022-03-03T09:57+0500

2022-03-03T10:17+0500

специальная военная операция россии в донбассе

оон

ссср

резолюция

украина

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, в документе которой содержится призыв к России о прекращении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Однако эта резолюция носит рекомендательный характер, ее можно не выполнять. Принуждать к чему-либо имеет право только Совбез ООН, но у России есть в нем право вето, поэтому она может отклонить любые резолюции.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил решение Генассамблеи ООН.Как страны голосовали по вопросу Украины в Генассамблее ООНСоставителями резолюции являются США, Великобритания, Франция, Канада, Украина, Япония и некоторые другие страны.За резолюцию проголосовала 141 страна. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались при голосовании 34 страны, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Ирак, Монголия, Куба, Вьетнам, ЮАР и другие.Реакция стран постсоветского пространстваСтраны бывшего СССР в подавляющем большинстве не одобрили резолюцию ООН, осуждающую специальную военную операцию России на Украине. Против резолюции проголосовала Беларусь.Воздержались: Таджикистан, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Не стали голосовать: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Осудили действия России страны Балтии, Украина, Грузия и Молдова. При этом ранее Молдова и Грузия заявили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против России. Представитель Китая подчеркнул, что принятая Генассамблеей ООН резолюция с осуждением России не учитывает истории и сложности кризиса на Украине.Специальная военная операция России в ДонбассеВ середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Депутат Госдумы объяснил разницу между военными операциями НАТО и РоссииСайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке

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