https://uz.sputniknews.ru/20220408/uzbekistan-airways-vozobnovit-polety-iz-termeza-v-sankt-peterburg-23866786.html

Uzbekistan Airways возобновит полеты из Термеза в Санкт-Петербург

Uzbekistan Airways возобновит полеты из Термеза в Санкт-Петербург

Подробнее о графике рейсов и стоимости авиабилетов — в нашем материале.

2022-04-08T21:01+0500

2022-04-08T21:01+0500

2022-04-08T21:01+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейс

полеты

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные рейсы из Термеза в Санкт-Петербург.Самолеты начнут летать с 5 мая."Стоимость авиабилета по направлению Термез – Санкт-Петербург начинается от 1 961 814 сумов (без багажа) и от 2 160 354 сумов (с багажом), а по маршруту Термез – Санкт-Петербург – Термез от 3 698 660 сумов (без багажа) и от 4 095 738 сумов (с багажом) ", - сообщил авиаперевозчик.Сначала полеты будут осуществляться раз в неделю по четвергам. Вылет из Термез запланирован на 08.55 утра по ташкентскому времени, вылет обратного рейса из Санкт-Петербурга на 13.50 по московскому времени.До пандемии коронавируса UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.В пресс-службе UzAirways сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:

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авиакомпания uzbekistan airways, рейс, полеты, санкт-петербург