https://uz.sputniknews.ru/20220317/uzbekistan-airways-izmenila-marshrut-neskolkix-reysov-v-kazaxstan-23385819.html

Uzbekistan Airways изменила маршрут нескольких рейсов в Казахстан

Uzbekistan Airways изменила маршрут нескольких рейсов в Казахстан

По какому теперь маршруту будут летать самолеты и с чем связано данное решение, читайте в материале.

2022-03-17T11:19+0500

2022-03-17T11:19+0500

2022-03-17T11:19+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршрут рейса HY-9729/HY-9730 Нукус — Актобе — Нукус.Сегодня (17 марта), во вторник (22 марта) и четверг (24 марта) самолеты вылетят по измененному маршруту: Нукус — Актау — Нукус.Данные изменения связаны с временным приостановлением работы международного аэропорта Актобе в Казахстане. Там сейчас ремонтируют взлетно-посадочную полосу.UzAirways принесла извинения за временные неудобства.Ранее авиакомпания также нашла замену полетам в Краснодар и Ростов-на-Дону. Вместо них Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта ввела дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи.Позднее авиаперевозчик сообщил, что в марте вводит дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань.На днях Россия увеличила разрешенное число рейсов в Узбекистан и еще 15 стран. Страна нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Читайте также:

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авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, казахстан