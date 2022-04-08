https://uz.sputniknews.ru/20220408/uzbekistan-progolosoval-protiv-isklyucheniya-rossii-iz-spch-oon-23865844.html

Узбекистан проголосовал против исключения России из СПЧ ООН

Узбекистан проголосовал против исключения России из СПЧ ООН

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

2022-04-08T20:36+0500

2022-04-08T20:36+0500

2022-04-08T20:36+0500

в мире

совет по правам человека оон

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов объяснил позицию Узбекистана касательно исключения России из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) Ибрагимов разъяснил, что Узбекистан придерживается взвешенной позиции в отношении Украины.Дипломат считает, что подобные решения должны основываться на тщательном расследовании.Представитель Казахстана Ерлан Алимбаев также сообщил, что страна голосует против принятия данной резолюции.Алимбаев отметил, что необходимы результаты прозрачного, профессионального и беспристрастного расследования для подтверждения фактов нарушения прав человека.Представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева, в свою очередь, заявила, что решение о приостановлении членства России в совете "политически мотивированное".Ранее 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека.Известно, что за проголосовали 93 государства, включая Сербию и Израиль. Против проголосовали 24 государства, включая Узбекистан. Среди стран, не поддержавших инициативу, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, , Вьетнам, Зимбабве.Воздержались 58 государств. В их число входит Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект резолюции подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно тексту документа, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его мнению, данное решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".Согласно словам Кузьмина, Москва считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.Читайте также:

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