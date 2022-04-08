https://uz.sputniknews.ru/20220408/v-uzbekistane-uprostili-poluchenie-gosuslug-23846890.html
В Узбекистане упростили получение госуслуг
В Узбекистане упростили получение госуслуг
Количество оказываемых услуг увеличат с нынешних 172 до 300, а через мобильное приложение — с 60 до 250.
2022-04-08T08:41+0500
2022-04-08T08:41+0500
2022-04-08T08:41+0500
общество
узбекистан
мобильное приложение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/487/23/4872322_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_05d56f49e3db104d64a2b7e7617ee5c8.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане отменили требование об утверждении электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для 38 видов госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба президента.По итогам видеоселекторного совещания под председательством главы государства, количество услуг, оказываемых через мобильный телефон увеличат с нынешних 60 до 250.Теперь подтверждение ЭПЦ можно осуществить с помощью мобильного телефона: например, согласие изменений на фасаде здания, прием детей в детский сад и другие.Для населения и предпринимателей внедрят систему электронного оповещения более чем по восьми госуслугам и отменят 32 видов документов и справок коммунальных служб.Также малообеспеченные семьи не будут платить 135 тысяч сумов за вступительные экзамены в вузы, которые сдают дети.Президент Шавкат Мирзиёев также поручил увеличить до конца 2023 года количество оказываемых через центры госуслуг с 172 до 300. На днях в Узбекистане анонсировали новую услугу "Выполнение тематических запросов" для получения архивной информации через Единый портал интерактивных услуг (ЕПИГУ).Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/487/23/4872322_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d5f96e57d795971eac6b8b3293a84d08.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, мобильное приложение
В Узбекистане упростили получение госуслуг
Количество оказываемых услуг увеличат с нынешних 172 до 300, а через мобильное приложение — с 60 до 250.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В Узбекистане отменили требование об утверждении электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для 38 видов госуслуг. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
По итогам видеоселекторного совещания под председательством главы государства, количество услуг, оказываемых через мобильный телефон увеличат с нынешних 60 до 250.
Теперь подтверждение ЭПЦ можно осуществить с помощью мобильного телефона: например, согласие изменений на фасаде здания, прием детей в детский сад и другие.
Помимо этого, будут отменены требования по шести видам лицензий.
Для населения и предпринимателей внедрят систему электронного оповещения более чем по восьми госуслугам и отменят 32 видов документов и справок коммунальных служб.
Также малообеспеченные семьи не будут платить 135 тысяч сумов за вступительные экзамены в вузы, которые сдают дети.
Президент Шавкат Мирзиёев также поручил увеличить до конца 2023 года количество оказываемых через центры госуслуг с 172 до 300.
На днях в Узбекистане анонсировали
новую услугу "Выполнение тематических запросов" для получения архивной информации через Единый портал интерактивных услуг (ЕПИГУ).