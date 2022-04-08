https://uz.sputniknews.ru/20220408/v-uzbekistane-uprostili-poluchenie-gosuslug-23846890.html

В Узбекистане упростили получение госуслуг

В Узбекистане упростили получение госуслуг

Количество оказываемых услуг увеличат с нынешних 172 до 300, а через мобильное приложение — с 60 до 250.

2022-04-08T08:41+0500

2022-04-08T08:41+0500

2022-04-08T08:41+0500

общество

узбекистан

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане отменили требование об утверждении электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для 38 видов госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба президента.По итогам видеоселекторного совещания под председательством главы государства, количество услуг, оказываемых через мобильный телефон увеличат с нынешних 60 до 250.Теперь подтверждение ЭПЦ можно осуществить с помощью мобильного телефона: например, согласие изменений на фасаде здания, прием детей в детский сад и другие.Для населения и предпринимателей внедрят систему электронного оповещения более чем по восьми госуслугам и отменят 32 видов документов и справок коммунальных служб.Также малообеспеченные семьи не будут платить 135 тысяч сумов за вступительные экзамены в вузы, которые сдают дети.Президент Шавкат Мирзиёев также поручил увеличить до конца 2023 года количество оказываемых через центры госуслуг с 172 до 300. На днях в Узбекистане анонсировали новую услугу "Выполнение тематических запросов" для получения архивной информации через Единый портал интерактивных услуг (ЕПИГУ).Читайте также:

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