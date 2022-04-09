https://uz.sputniknews.ru/20220409/ocherednaya-provokatsiya-i-poteri-vsu-k-utru-9-aprelya-23870713.html

Очередная провокация и потери ВСУ к утру 9 апреля

Очередная провокация и потери ВСУ к утру 9 апреля

Минобороны России сообщает, что Киев готовит очередную провокацию по обвинению России в массовых убийствах.

2022-04-09T13:46+0500

2022-04-09T13:46+0500

2022-04-09T13:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

министерство обороны россии

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Украинские власти готовят очередную провокацию по обвинению России в массовых убийствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России.На этот раз фейк о "геноциде" снимают в Ирпене Киевской области, которую российские войска покинули еще неделю назад.Сюда сотрудники СБУ хотят привезти тела погибших от обстрелов украинской артиллерии и расположить их в подвале здания на восточной окраине города.Кроме того, в Пуща-Водицком лесу Служба безопасности Украины снимает постановочное видео "уничтожения" якобы российской разведгруппы, прибывшей в Ирпень для убийства мирных жителей.А "бесспорными доказательствами" преступлений должны стать тела российских военнопленных, которых украинские националисты запытали и убили ранее.Между тем, российские войска продолжают уничтожать силы противника. Так, за ночь ВКС России уничтожили 85 военных объектов Украины, высокоточными ракетами взорвали крупный склад боеприпасов в Днепропетровской области. Уничтожили также а также истребитель МиГ-2, вертолет Ми-8 и 4 украинских беспилотника.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Минобороны РФ: заявления Киева об ударе России по Краматорску — провокация

киев

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киев, министерство обороны россии