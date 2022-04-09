https://uz.sputniknews.ru/20220409/rossiyanam-rasskazali-o-turisticheskom-potentsiale-uzbekistana-23874155.html

Россиянам рассказали о туристическом потенциале Узбекистана

Россиянам рассказали о туристическом потенциале Узбекистана

В Санкт-Петербурге прошла презентация новых и актуальных туристических направлений для региональных турагентств.

2022-04-09T17:31+0500

2022-04-09T17:31+0500

2022-04-09T17:41+0500

общество

санкт-петербург

туризм

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/09/23874125_0:18:692:407_1920x0_80_0_0_1a329d6ba295eeaacea6903e5ea5ef96.png

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Генеральное консульство Узбекистана провело мероприятие совместно с АО "Uzbekistan Airways" и ее региональным агентом "АэроТур". Приурочено оно было к переходу авиакомпании на летнее расписание.На презентации присутствовали представители ведущих российских туроператоров и сотрудники аэропорта "Пулково". Участникам рассказали о новых достижениях в сфере туризма в Узбекистане, актуальных направлениях для путешествий и усилиях по сохранению исторических памятников архитектуры и развитию современной гостиничной инфраструктуры.Кроме того, представители генконсульства рассказали о мерах по либерализации визового режима. Упрощению порядка регистрации иностранцев, льготах и преференциях для развития туристического бизнеса в Узбекистане.Представители туристического бизнеса озвучили планы открыть новое направление в сторону Узбекистана для жителей Северо-Западного федерльного округа России.Напомним, в марте Узбекистан стал одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян по данным онлайн-сервиса "Туту.ру".Читайте также: Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео

санкт-петербург

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкт-петербург, туризм, узбекистан