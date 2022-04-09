https://uz.sputniknews.ru/20220409/rossiyanam-rasskazali-o-turisticheskom-potentsiale-uzbekistana-23874155.html
Россиянам рассказали о туристическом потенциале Узбекистана
Россиянам рассказали о туристическом потенциале Узбекистана
В Санкт-Петербурге прошла презентация новых и актуальных туристических направлений для региональных турагентств.
2022-04-09T17:31+0500
2022-04-09T17:31+0500
2022-04-09T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Генеральное консульство Узбекистана провело мероприятие совместно с АО "Uzbekistan Airways" и ее региональным агентом "АэроТур". Приурочено оно было к переходу авиакомпании на летнее расписание.На презентации присутствовали представители ведущих российских туроператоров и сотрудники аэропорта "Пулково". Участникам рассказали о новых достижениях в сфере туризма в Узбекистане, актуальных направлениях для путешествий и усилиях по сохранению исторических памятников архитектуры и развитию современной гостиничной инфраструктуры.Кроме того, представители генконсульства рассказали о мерах по либерализации визового режима. Упрощению порядка регистрации иностранцев, льготах и преференциях для развития туристического бизнеса в Узбекистане.Представители туристического бизнеса озвучили планы открыть новое направление в сторону Узбекистана для жителей Северо-Западного федерльного округа России.Напомним, в марте Узбекистан стал одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян по данным онлайн-сервиса "Туту.ру".Читайте также: Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео
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Россиянам рассказали о туристическом потенциале Узбекистана
17:31 09.04.2022 (обновлено: 17:41 09.04.2022)
В Санкт-Петербурге прошла презентация новых и актуальных туристических направлений для региональных турагентств.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik
. В Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"
.
Генеральное консульство Узбекистана провело мероприятие совместно с АО "Uzbekistan Airways" и ее региональным агентом "АэроТур". Приурочено оно было к переходу авиакомпании на летнее расписание.
На презентации присутствовали представители ведущих российских туроператоров и сотрудники аэропорта "Пулково". Участникам рассказали о новых достижениях в сфере туризма в Узбекистане, актуальных направлениях для путешествий и усилиях по сохранению исторических памятников архитектуры и развитию современной гостиничной инфраструктуры.
Кроме того, представители генконсульства рассказали о мерах по либерализации визового режима. Упрощению порядка регистрации иностранцев, льготах и преференциях для развития туристического бизнеса в Узбекистане.
Представители туристического бизнеса озвучили планы открыть новое направление в сторону Узбекистана для жителей Северо-Западного федерльного округа России.
Напомним, в марте Узбекистан стал одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян по данным онлайн-сервиса "Туту.ру".