https://uz.sputniknews.ru/20220409/statistika-po-covid-19-izlechivshixsya-bolshe-chem-zabolevshix-23869127.html

Статистика по COVID-19: излечившихся больше, чем заболевших

Статистика по COVID-19: излечившихся больше, чем заболевших

В Узбекистане число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 238 тысяч

2022-04-09T12:15+0500

2022-04-09T12:15+0500

2022-04-09T12:32+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Узбекистане 8 апреля зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Новые случаи заражения обнаружены в Ташкенте (30), Ташкентской области (14) и Андижанской области (2). Таким образом, число заразившихся COVID-19 в республике превысило 238 тысяч.Между тем, 64 пациента излечились от заболевания. Процент выздоровления – 99%.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. За год первую дозу вакцины получили 92,5% граждан, подлежащих вакцинации. Полностью привились 74,6% жителей старше 18 лет — это более 15,9 миллиона человек.Данные привели в Министерстве здравоохранения.На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.Читайте также:В России назальная вакцина от COVID-19 появится в аптеках

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коронавирус covid-19, статистика