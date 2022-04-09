https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-navoi-nachali-razrabotku-novyx-mestorojdeniy-zolota--23875403.html

В Навои начали разработку новых месторождений золота

В Навои начали разработку новых месторождений золота

Запасы руды на месторождениях составляют более 40 млн тонн.

2022-04-09T19:20+0500

2022-04-09T19:20+0500

2022-04-09T19:28+0500

общество

нгмк

месторождение

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. На вновь открытых рудниках в Навоийской области произвели первые взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба Навоийского горно-металлургического комбината.Открытие месторождений Балпантау и Тамдыбулак на территории Тамдынского района Навоийской области состоялось 7 апреля. На новых месторождениях золота в составе рудника "Мурунтау" работники предприятия провели первые взрывные работы.Золотоносную руду будут доставлять наГидрометаллургический завод №2 по железнодорожной ветке протяженностью 33 км. Общее количество запасов руды на месторождениях составляет более 40 млн тонн.На месторождениях планируют добывать более 3 млн. тонн золотоносной руды в год на протяжении почти 15 лет. Для этого намерены закупить 7 гидравлических экскаваторов, 5 буровых установок, 23 самосвала, 2 тепловоза и другую технику.На сегодняшний день комбинат оснащен современным гидравлическим экскаватором и 10 самосвалами грузоподъемностью 90 тонн.Разработка новых месторождений позволит создать 653 новых рабочих места.Как ранее сообщал Государственный комитет по статистике, Узбекистан резко увеличил экспорт золота, из данных.В январе этого года республика продала золота на сумму 587 миллионов долларов, в феврале показатели резко увеличились — до 1,7 миллиарда долларов.Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей, что привело к снижению продаж других товаров.Читайте также: Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"

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нгмк, месторождение