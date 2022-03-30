https://uz.sputniknews.ru/20220330/foto-kak-vyglyadyat-monety-posvyaschennye-novomu-uzbekistanu-i-navruzu-23653412.html
Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"
Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"
Центробанк выпустил памятные монеты, сделанные из золота и серебра. Как они выглядят и где их можно приобрести, читайте в материале.
2022-03-30T12:59+0500
2022-03-30T12:59+0500
2022-03-30T12:59+0500
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монеты
навруз
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Центральный банк выпустил памятные монеты, посвященные тематике "Новый Узбекистан" и "Навруз".Купить их можно в филиалах коммерческих банков с сегодняшнего дня, 30 марта.Вес золотых монет составляет 15 и 20 граммов, серебряной монеты — 31,1 грамм.Все они имеют сертификаты подлинности, подтверждающие технические характеристики.Ранее Центробанк выпустил памятные монеты, посвященных 30-летнему юбилею Независимости Узбекистана. Сделаны они были также из драгоценных металлов.Напомним, что выпуск золотых и серебряных монет ЦБ начал несколько лет назад на основании постановления. Коллекционные, инвестиционные и сберегательные объекты могут продаваться по цене, превышающей их номинальную стоимость.Читайте также:
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монеты, навруз, узбекистан
Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"
Центробанк выпустил памятные монеты, сделанные из золота и серебра. Как они выглядят и где их можно приобрести, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Центральный банк выпустил памятные монеты, посвященные тематике "Новый Узбекистан" и "Навруз".
Купить их можно в филиалах коммерческих банков с сегодняшнего дня, 30 марта.
Вес золотых монет составляет 15 и 20 граммов, серебряной монеты — 31,1 грамм.
Все они имеют сертификаты подлинности, подтверждающие технические характеристики.
Ранее Центробанк выпустил
памятные монеты, посвященных 30-летнему юбилею Независимости Узбекистана. Сделаны они были также из драгоценных металлов.
Напомним, что выпуск золотых и серебряных монет ЦБ начал
несколько лет назад на основании постановления. Коллекционные, инвестиционные и сберегательные объекты могут продаваться по цене, превышающей их номинальную стоимость.