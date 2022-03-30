https://uz.sputniknews.ru/20220330/foto-kak-vyglyadyat-monety-posvyaschennye-novomu-uzbekistanu-i-navruzu-23653412.html

Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"

Фото: как выглядят монеты, посвященные "Новому Узбекистану" и "Наврузу"

Центробанк выпустил памятные монеты, сделанные из золота и серебра. Как они выглядят и где их можно приобрести, читайте в материале.

2022-03-30T12:59+0500

2022-03-30T12:59+0500

2022-03-30T12:59+0500

общество

монеты

навруз

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/577/95/5779522_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_832514040c89643462cdddd593aea005.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Центральный банк выпустил памятные монеты, посвященные тематике "Новый Узбекистан" и "Навруз".Купить их можно в филиалах коммерческих банков с сегодняшнего дня, 30 марта.Вес золотых монет составляет 15 и 20 граммов, серебряной монеты — 31,1 грамм.Все они имеют сертификаты подлинности, подтверждающие технические характеристики.Ранее Центробанк выпустил памятные монеты, посвященных 30-летнему юбилею Независимости Узбекистана. Сделаны они были также из драгоценных металлов.Напомним, что выпуск золотых и серебряных монет ЦБ начал несколько лет назад на основании постановления. Коллекционные, инвестиционные и сберегательные объекты могут продаваться по цене, превышающей их номинальную стоимость.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

монеты, навруз, узбекистан