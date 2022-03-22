https://uz.sputniknews.ru/20220322/uzbekistan-rezko-uvelichil-eksport-zolota-23472569.html

Узбекистан резко увеличил экспорт золота

Узбекистан резко увеличил экспорт золота

Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей. 22.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-22T10:21+0500

2022-03-22T10:21+0500

2022-03-22T10:21+0500

экономика

узбекистан

золото

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистан существенно увеличил экспорт золота, следует из данных Государственного комитета по статистике.В январе этого года республика продала золота на сумму 587 миллионов долларов, в феврале показатели резко увеличились — до 1,7 миллиарда долларов.Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей, что привело к снижению продаж других товаров.Ранее Центробанк опубликовал данные о международных золотовалютных резервах Узбекистана — они на 1 марта 2022 года составили 35,36 миллиарда долларов. Однако физический объем золота в резервах за месяц снизился с 11,6 до 10,9 миллиона тройских унций (около 21,8 тонны; одна унция составляет 31,1 грамма золота).Узбекистан – лидер по продаже золота >>Стоимость золота в резервах снизилась на 50,4 миллиона долларов — до 20,72 миллиарда долларов. Это значит, что котировки золота повысились.Между тем резервы в иностранной валюте в феврале увеличились на 983,2 миллиона долларов — до 13,52 миллиарда долларов.В ноябре прошлого года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла.По данным Всемирного совета по золоту, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Лидером по продажам, после Узбекистана, стали Турция, Россия и Кыргызстан.Читайте также:

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