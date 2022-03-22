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Узбекистан резко увеличил экспорт золота
Узбекистан резко увеличил экспорт золота
Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей. 22.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-22T10:21+0500
2022-03-22T10:21+0500
2022-03-22T10:21+0500
экономика
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золото
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Узбекистан существенно увеличил экспорт золота, следует из данных Государственного комитета по статистике.В январе этого года республика продала золота на сумму 587 миллионов долларов, в феврале показатели резко увеличились — до 1,7 миллиарда долларов.Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей, что привело к снижению продаж других товаров.Ранее Центробанк опубликовал данные о международных золотовалютных резервах Узбекистана — они на 1 марта 2022 года составили 35,36 миллиарда долларов. Однако физический объем золота в резервах за месяц снизился с 11,6 до 10,9 миллиона тройских унций (около 21,8 тонны; одна унция составляет 31,1 грамма золота).Узбекистан – лидер по продаже золота >>Стоимость золота в резервах снизилась на 50,4 миллиона долларов — до 20,72 миллиарда долларов. Это значит, что котировки золота повысились.Между тем резервы в иностранной валюте в феврале увеличились на 983,2 миллиона долларов — до 13,52 миллиарда долларов.В ноябре прошлого года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла.По данным Всемирного совета по золоту, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Лидером по продажам, после Узбекистана, стали Турция, Россия и Кыргызстан.Читайте также:
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Узбекистан резко увеличил экспорт золота
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Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
Узбекистан существенно увеличил экспорт золота, следует
из данных Государственного комитета по статистике.
В январе этого года республика продала золота на сумму 587 миллионов долларов, в феврале показатели резко увеличились — до 1,7 миллиарда долларов.
Золото стало основным экспортным товаром Узбекистана с 57% долей, что привело к снижению продаж других товаров.
Ранее Центробанк опубликовал данные о международных золотовалютных резервах Узбекистана — они на 1 марта 2022 года составили 35,36 миллиарда долларов.
Однако физический объем золота в резервах за месяц снизился с 11,6 до 10,9 миллиона тройских унций (около 21,8 тонны; одна унция составляет 31,1 грамма золота).
Стоимость золота в резервах снизилась на 50,4 миллиона долларов — до 20,72 миллиарда долларов. Это значит, что котировки золота повысились.
Между тем резервы в иностранной валюте в феврале увеличились на 983,2 миллиона долларов — до 13,52 миллиарда долларов.
В ноябре прошлого года Узбекистан стал
мировым лидером по продаже золота. Республика продала 21,5 тонны драгоценного металла.
По данным Всемирного совета по золоту, в конце прошлого года мировые золотовалютные запасы упали на 21,5 тонны. Лидером по продажам, после Узбекистана, стали Турция, Россия и Кыргызстан.