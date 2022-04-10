https://uz.sputniknews.ru/20220410/dorogi-uzbekistana-stanut-tsementobetonnymi-23847224.html

Дороги Узбекистана станут цементобетонными

Дороги Узбекистана станут цементобетонными

Портал "Инициативный бюджет" ранее получил от граждан 20 тысяч предложений по улучшению состояния дорог.

2022-04-10T17:56+0500

2022-04-10T17:56+0500

2022-04-10T17:50+0500

общество

дороги

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил новое направление по строительству дорог в стране. Глава государства отметил, что портал "Инициативный бюджет" получил от граждан 20 тысяч предложений по улучшению состояния дорог — это 25% от общего количества обращений.Также в Андижанской области стартовал новый эксперимент по улучшению качества внутренних дорог. Предприятия — производители цемента организовали кластер и покрыли цементобетонной смесью 23 километра дороги в 31 отдаленном махалля, взяв на себя ее содержание на 10 лет.Эксперимент в итоге сэкономил 600 миллионов сумов при строительстве и 350 тыcяч долларов на импорте битума.Власти поставили перед собой задачу — построить 2,3 тысячи километров цементобетонных дорог внутреннего сообщения в Республике Каракалпакстан и в регионах. Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео >>Таким образом, к концу 2022 года отечественное производство цемента доведут до 18 миллионов тонн. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности.С 1 мая и до конца года в Узбекистане также освободят импортируемую технику для строительства дорог с цементобетонным покрытием от таможенных пошлин и утилизационного сбора.Помимо этого в этом году в районных центрах и городах построят 670 километров пешеходных и велосипедных дорожек с цементобетонным покрытием. Особое внимание при их проектировании уделят дренажной системе.Также в Узбекистане утверждены меры по обеспечению безопасности и резкому сокращению смертности на дорогах.Власти страны намерены усовершенствовать дорожную инфраструктуру в соответствии с современными требованиями, улучшить систему ранней профилактики правонарушений в этой сфере, а также внедрить цифровые технологии, которые бы исключали человеческий фактор на дорогах.Читайте также:Как сделать дороги Узбекистана безопаснее >>

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дороги, узбекистан