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В марте почти каждый четвертый турист в Узбекистане прибыл из России
В марте почти каждый четвертый турист в Узбекистане прибыл из России
Россияне составили 23,4% от общего числа гостей. Что их привлекает? Подробности — в материале.
2022-04-10T10:31+0500
2022-04-10T10:31+0500
2022-04-10T10:31+0500
общество
узбекистан
туристы
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее. Такие данные привели в Министерстве туризма республики.В тройку самых массовых гостей из-за рубежа вошли туристы из Казахстана (18,9%) и Таджикистана (14,4%).Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, годом ранее — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.Сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешествий, сняты все ограничения, добавили в ведомстве. По официальным данным, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи российских туристов против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.В начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:
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узбекистан, туристы
В марте почти каждый четвертый турист в Узбекистане прибыл из России
В 2022-м власти республики намерены довести поток иностранных туристов до 4,5 миллиона человек. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.
Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее.
Такие данные привели в Министерстве туризма республики.
"Среди гостей Узбекистана, проживавших в различных средствах размещения в марте 2022 года, помимо внутренних туристов и граждан страны, являются граждане России – 23,4%", — сообщили в ведомстве.
В тройку самых массовых гостей из-за рубежа вошли туристы из Казахстана (18,9%) и Таджикистана (14,4%).
Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, годом ранее — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.
Сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешествий, сняты все ограничения, добавили в ведомстве.
"В Узбекистане наметились позитивные тенденции быстрого восстановления сферы туризма, а приведенные выше цифры свидетельствуют, что по итогам 2022 года будет обеспечен поток до 4,5 миллиона иностранных туристов", — отметили в Минтуризма.
По официальным данным, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи российских туристов против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.
В начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил
в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.