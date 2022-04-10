https://uz.sputniknews.ru/20220410/v-marte-pochti-kajdyy-chetvertyy-turist-v-uzbekistane-pribyl-iz-rossii-23878157.html

В марте почти каждый четвертый турист в Узбекистане прибыл из России

В марте почти каждый четвертый турист в Узбекистане прибыл из России

Россияне составили 23,4% от общего числа гостей. Что их привлекает? Подробности — в материале.

2022-04-10T10:31+0500

2022-04-10T10:31+0500

2022-04-10T10:31+0500

общество

узбекистан

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/14/15637448_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3f336f271e75a74c0237e8fe61caa22.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее. Такие данные привели в Министерстве туризма республики.В тройку самых массовых гостей из-за рубежа вошли туристы из Казахстана (18,9%) и Таджикистана (14,4%).Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, годом ранее — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.Сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешествий, сняты все ограничения, добавили в ведомстве. По официальным данным, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи российских туристов против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.В начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, туристы