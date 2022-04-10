https://uz.sputniknews.ru/20220410/zapad-uvidel-istinnoe-litso-ukrainy-i-ono-emu-ponravilos-23886503.html

Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось

Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось

Президент Украины оказался оскорблен в лучших чувствах. В интервью изданию Bild он рассказал, что один из европейских лидеров, комментируя события в Буче, потребовал от Украины доказательств того, что все это не инсценировка.

2022-04-10T19:41+0500

2022-04-10T19:41+0500

2022-04-10T19:41+0500

колумнисты

президент

украина

запад

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В интервью германскому изданию Bild он рассказал, что один из европейских лидеров, комментируя события в Буче, потребовал от Украины доказательств того, что все это не инсценировка. Владимир Зеленский не уточнил, кто конкретно это сказал, но, по неподтвержденным слухам, это был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Отношение Запада к Украине вновь становится двусмысленным. Оно таковым было все последние годы, когда после пары-тройки лет послемайданного "медового месяца" Европа и Штаты быстро устали от коррупции, деструктивности и недоговороспособности Киева. Но российская спецоперация поначалу смыла накопившийся негатив, и Украина вновь предстала в западном политическом и медиаполе как европейская страна, бескомпромиссно борющаяся за окончательное избавление от российского колониального ига, строящая демократию, стремящаяся в ЕС и НАТО.Однако эффект оказался недолгим, и в отношении Запада к Украине опять проявляется двоякость. С одной стороны, Киев получает горячую поддержку, причем не только моральную, но и в виде поставок вооружений. История с Bild в этом смысле весьма показательна. Украинский президент рассказал о произошедшем, очевидно рассчитывая вызвать сочувствие к своей стране и возмущение по поводу цинизма одного из европейских лидеров. Однако Украина уже заработала себе репутацию страны, беспрерывно фабрикующей фейки. Западная аудитория сама многократно становилась жертвой ее обманов, которые затем разоблачались. В подобной ситуации просьба предоставить подтверждения истинности событий в Буче в глазах сторонних людей выглядит вполне закономерной и обоснованной, а вот поза оскорбленной невинности в исполнении Киева не очень убедительна.Сюда же можно отнести и откровенно вялую реакцию Запада на трагедию в Краматорске. Если с Бучей Штаты с Европой закрыли глаза многочисленные нестыковки украинской версии событий, поскольку уж очень им самим была нужна картинка "российских зверств", то в ударе "Точкой-У" по вокзалу столь откровенно торчат уши ВСУ, что это перебор даже для Запада.Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ? >>И не стоит удивляться, если спустя некоторое время в каком-нибудь весьма влиятельном мировом СМИ появится материал, в котором расскажут, что по результатам журналистского расследования выяснилось, что по Краматорску ударила именно украинская армия. Ровно точно так же, как несколько дней назад The New York Times подтвердило подлинность видеозаписи расправы украинских военных над российскими пленными.Кстати, о принципиальном отказе Киева соблюдать права военнопленных также сообщили западные медиа со ссылкой на свои источники.Однако принципиальной ошибкой было бы рассматривать подобную перемену в поведении Запада как приближающийся перелом в информационной войне и его готовность признать правоту России. Идущая коррекция западной политики в отношении Украины имеет совершенно иной смысл и решает абсолютно другие задачи.Образ Украины как европейской в лучшем смысле этого слова страны мало того что не выдерживает столкновения с реальностью (мир слишком уж часто наблюдает проявление ее истинной природы), но и неудобно западному истеблишменту по множеству иных соображений. В самом деле та "умеренная оппозиция" состояла по преимуществу из совершенно отмороженных исламистов. Чего стоит история, когда ее представитель на камеру отрезал голову одиннадцатилетнему мальчику, а Госдеп пообещал "приостановить" помощь группировке, к которой боевик принадлежал, если расследование подтвердит подлинность произошедшего.При этом не надо считать западное общество абсолютно наивным. Тема "наш сукин сын" вполне осознается и с разной степенью гласности поддерживается большинством граждан. Просто "художества" соответствующих сил традиционно отодвигаются на задний план общественного внимания — ради геополитических интересов своих стран.Именно эту трансформацию и переживает сейчас Украина в западном общественном мнении: из двигающейся к свету, в ЕС и НАТО демократической страны она превращается в варварскую страну, где царят дикие нравы и бесконечная жестокость, где не соблюдаются никакие нормы и правила цивилизованного общества. В общем, Украина превращается в глазах европейцев и американцев в Афганистан, Ирак и Ливию вместе взятые, просто географически расположенные поближе.Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так >>И, в общем, даже желательно, чтобы как можно больше туземцев сгинули в кровавой бойне — потому что соседство подобной проклятой территории в непосредственной близости от высокоразвитой Европы той психологически, конечно, некомфортно. А так украинцы отдадут свои жизни ради противодействия России и заодно уменьшат дискомфорт, который доставляют цивилизованным европейцам одним своим существованием.А вот это как раз самое главное: потому что именно такая — варварская, бесчеловечная в своей жестокости (причем и к чужим, и к своим), не признающая никаких правил и норм цивилизованного мира — Украина является для Запада наиболее эффективным орудием против России.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странИсточник: РИА Новости

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президент, украина, запад