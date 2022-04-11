https://uz.sputniknews.ru/20220411/kontseptsiya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma2022-v-bishkeke--podrobnosti-23902363.html

Концепция Евразийского экономического форума–2022 в Бишкеке – подробности

Концепция Евразийского экономического форума–2022 в Бишкеке – подробности

Программа форума предполагает проведение пленарного заседания с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также шести панельных сессий.

2022-04-11T14:40+0500

2022-04-11T14:40+0500

2022-04-11T14:40+0500

политика

бишкек

еаэс

сессия

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Бишкеке 8 апреля определили концепцию предстоящего Евразийского экономического форума. Заседание оргкомитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось под руководством первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Арызбека Кожошева.Известно, что в ходе заседания была утверждена новая концепция предстоящего форума Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".Форум будет состоять из двух частей: деловой и выставочной, сообщил Руководитель оперативного штаба ЕЭК Данияр Турусбеков.Деловая часть включит в себя 6 панельных сессий, такие как перспективы развития евразийской интеграции, финансовые рынки и институты развития, промышленный и агропромышленный блок, транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровая повестка, а также новые сферы взаимодействия в ЕАЭС – туризм, образование и молодежная политика.По словам Турусбекова, кандидатура модератора пленарного заседания с участием глав государств также уже утверждена. Им станет руководитель российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Запланировано, что в рамках форума пройдут встречи уполномоченных органов в сферах транспорта и энергетики, а также заседание объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС. Помимо этого, состоятся встречи по антимонопольному урегулированию.Как отмечает Турусбеков, по инициативе заместителя председателя оргкомитета, председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича прорабатывается возможность подписания коммерческих контрактов компаний государств-членов ЕАЭС.Отдельно стоит выделить выставку форума. На ней будут продемонстрированы лучшие агропромышленные товары стран-участниц.Также в данное время ведется активная работа над сайтом форума. Там можно будет найти всю информацию, начиная от регистрации и заканчивая программой мероприятия.Напомним, форум состоится 26 мая текущего года в Бишкеке в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:

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бишкек, еаэс, сессия