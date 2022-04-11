Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных
© AP Photo/Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Такое предложение он выдвинул в соцсети. На идею отреагировали уже 18 млн пользователей.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Крупнейший акционер компании Twitter Илон Маск предложил превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных. Собирать подписи начали в субботу вечером.
Опрос проходит на интернет –площадке Twitter, где пользователям предлагают ответить на вопрос путем нажатия "Да" или "Нет".
"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - именно так звучит аргументация Маска.
На данный момент проголосовали более 1,8 млн пользователей, 90% которых поддерживают идею предпринимателя.
До этого бизнесмен уже проводил опрос среди пользователей Twitter, решая, стоит ли ему продавать акции компании Tesla.
Опрос проходит на интернет –площадке Twitter, где пользователям предлагают ответить на вопрос путем нажатия "Да" или "Нет".
"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - именно так звучит аргументация Маска.
На данный момент проголосовали более 1,8 млн пользователей, 90% которых поддерживают идею предпринимателя.
До этого бизнесмен уже проводил опрос среди пользователей Twitter, решая, стоит ли ему продавать акции компании Tesla.
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