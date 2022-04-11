Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220411/ilon-mask-prevratit-ofis-twitter-v-priyut-dlya-bezdomnyx-23893400.html
Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных
Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных
Такое предложение он выдвинул в соцсети. На идею отреагировали уже 18 млн пользователей.
2022-04-11T09:45+0500
2022-04-11T09:45+0500
в мире
илон маск
twitter
бездомный
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/621/05/6210543_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_547f137895e312103908325a63b991e2.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Крупнейший акционер компании Twitter Илон Маск предложил превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных. Собирать подписи начали в субботу вечером.Опрос проходит на интернет –площадке Twitter, где пользователям предлагают ответить на вопрос путем нажатия "Да" или "Нет". "Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - именно так звучит аргументация Маска.На данный момент проголосовали более 1,8 млн пользователей, 90% которых поддерживают идею предпринимателя.До этого бизнесмен уже проводил опрос среди пользователей Twitter, решая, стоит ли ему продавать акции компании Tesla.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/621/05/6210543_183:0:1083:675_1920x0_80_0_0_a69633f5a38ec8b8474f5cf5edcb5f81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
илон маск, twitter, бездомный, соцсети

Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных

09:45 11.04.2022
© AP Photo/Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Такое предложение он выдвинул в соцсети. На идею отреагировали уже 18 млн пользователей.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Крупнейший акционер компании Twitter Илон Маск предложил превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных. Собирать подписи начали в субботу вечером.

Опрос проходит на интернет –площадке Twitter, где пользователям предлагают ответить на вопрос путем нажатия "Да" или "Нет".
"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - именно так звучит аргументация Маска.
На данный момент проголосовали более 1,8 млн пользователей, 90% которых поддерживают идею предпринимателя.

До этого бизнесмен уже проводил опрос среди пользователей Twitter, решая, стоит ли ему продавать акции компании Tesla.
Читайте также:
Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в мире
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0