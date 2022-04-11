https://uz.sputniknews.ru/20220411/ilon-mask-prevratit-ofis-twitter-v-priyut-dlya-bezdomnyx-23893400.html

Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных

Илон Маск превратит офис Twitter в приют для бездомных

Такое предложение он выдвинул в соцсети. На идею отреагировали уже 18 млн пользователей.

2022-04-11T09:45+0500

2022-04-11T09:45+0500

2022-04-11T09:45+0500

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илон маск

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Крупнейший акционер компании Twitter Илон Маск предложил превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных. Собирать подписи начали в субботу вечером.Опрос проходит на интернет –площадке Twitter, где пользователям предлагают ответить на вопрос путем нажатия "Да" или "Нет". "Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - именно так звучит аргументация Маска.На данный момент проголосовали более 1,8 млн пользователей, 90% которых поддерживают идею предпринимателя.До этого бизнесмен уже проводил опрос среди пользователей Twitter, решая, стоит ли ему продавать акции компании Tesla.Читайте также:

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илон маск, twitter, бездомный, соцсети