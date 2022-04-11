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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220411/kadyrov-v-mariupole-ostalis-lish-nedobitye-gorstki-banderovtsev-23894765.html
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь скоро будет освобожден на сто процентов.
2022-04-11T11:05+0500
2022-04-11T11:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
чеченская республика
освобождение
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. По словам чеченского лидера Рамазана Кадырова, Мариуполь вскоре будет полностью освобожден, н данный момент там остались лишь "горстки" украинских националистов и боевиков. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Telegram-канал главы Чечни.Также руководитель Чечни привел слова очевидцев о том, что украинские войска использовали мирное гражданское население в качестве живого щита.Ранее в своем Telegram-канале лидер Чечни рассказал, что у украинских националистов есть только два варианта действий: под натиском российских войск боевики "отправляются к Бандере, либо сверкают промазоленными пятками".Напомним: На момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. В четверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о завершении основных боев в центральной части города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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рамзан кадыров, чеченская республика, освобождение

Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев

11:05 11.04.2022 (обновлено: 11:25 11.04.2022)
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова
Пресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь скоро будет освобожден на сто процентов.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. По словам чеченского лидера Рамазана Кадырова, Мариуполь вскоре будет полностью освобожден, н данный момент там остались лишь "горстки" украинских националистов и боевиков. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Telegram-канал главы Чечни.
"Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена", – заявил Кадырова.
Также руководитель Чечни привел слова очевидцев о том, что украинские войска использовали мирное гражданское население в качестве живого щита.
"Нормального ничего не было. Они просто уничтожали наш город, прикрываясь мирным населением", –подчеркнул Рамзан Кадыров.
Ранее в своем Telegram-канале лидер Чечни рассказал, что у украинских националистов есть только два варианта действий: под натиском российских войск боевики "отправляются к Бандере, либо сверкают промазоленными пятками".
Напомним: На момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.
Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.
Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. В четверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о завершении основных боев в центральной части города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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