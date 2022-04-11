https://uz.sputniknews.ru/20220411/v-uzbekistane-inostrantsam-razreshat-pokupat-novostroyki-23901968.html

Иностранцам разрешат покупать новостройки

Иностранцам разрешат покупать новостройки

Данный вид инвестиций не требует от иностранцев получения вида на жительство в Узбекистане, отмечается в указе президента.

2022-04-11T15:40+0500

2022-04-11T15:40+0500

2022-04-11T16:03+0500

общество

иностранцы

узбекистан

новостройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23902052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02c9c7ff798b8561d4f15e9a5b0831e1.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Граждане зарубежных стран с первого мая смогут покупать в Узбекистане строящиеся объекты недвижимости. И для этого им не надо будет делать вид на жительство в республике. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на сайте базы национального законодательства lex.uz."Предоставить с 1 мая гражданам зарубежных государств право внесения инвестиций в форме приобретения строящихся новых объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков)", — сообщается в тексте документа.Перечень этих объектов будет утверждать правительство республики.Согласно документу, данное право предоставляется иностранцам при инвестировании в строящуюся недвижимость в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 150 тысяч долларов. В остальных регионах обязательный размер инвестиций должен составить от 70 тысяч.Такой вид инвестиций не требует от иностранцев получения вида на жительство в Узбекистане, отмечается в указе.Мирзиеев также снизил минимальный порог стоимости недвижимости на первичном рынке в Ташкенте и Ташкентской области, который позволяет получить вид на жительство в Узбекистане, с 400 тысяч до 300 тысяч долларов. В остальных регионах обязательный размер сделки остался прежним — от 100 тысяч до 200 тысяч долларов.С января 2019 года граждане 109 стран, в том числе России, купившие недвижимость в Узбекистане, могут получить вид на жительство в республике.Ранее эксперты оценили, насколько недвижимость в Узбекистане интересует россиян.Узбекистан становится для россиян перспективным рынком развития бизнеса, в том числе туристического, считают в экспертной среде. Большим спросом пользуется в том числе недвижимость.Кроме того, аналитики туристической отрасли прогнозируют увеличение российского потока в города Узбекистана уже на майские праздники. По данным Государственного комитета по статистике, за девять месяцев прошлого года в Узбекистан въехало порядка 1,1 млн человек. Большинство из них — россияне.В этом году число российских туристов и вовсе вырастет в 3-4 раза, полагает эксперт по туризму Николай Сербин.Во многом на рост данного показателя повлияет план сотрудничества России и Узбекистана в туристической сфере, подписанный 10 марта текущего года заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и вице-премьером — министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым.В теории такой вариант выглядит весьма жизнеспособным: Узбекистан привлекателен для россиян в силу климата, гастрономии, развитой русскоязычной среды — и после отдыха турист действительно может задуматься о покупке недвижимости. Сформируется ли данный тренд на практике?Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.Читайте также:Концепция Евразийского экономического форума–2022 в Бишкеке – подробностиУзбекистан экспортировал 1,2 тыс. тонн лимонов за два месяца

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иностранцы, узбекистан, новостройка