https://uz.sputniknews.ru/20220411/lend-liz-dlya-ukrainy--eto-proval-politiki-ssha-v-evrope-23913720.html

Ленд-лиз для Украины – это провал политики США в Европе

Ленд-лиз для Украины – это провал политики США в Европе

Американский ленд-лиз, европейские поставки "дротиков" и старой бронетехники Варшавского договора лишь умножат потери Украины на поле боя, и продлят агонию киевского режима.

2022-04-11T22:00+0500

2022-04-11T22:00+0500

2022-04-11T22:00+0500

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Жалкие попытки Запада воевать с Россией чужими руками закончатся сокрушительным поражением "партнеров", как это случалось в истории уже не раз.Высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине Днепропетровска 10 апреля уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран.По данным Минобороны РФ, поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ. Кроме того, пусковые установки С-300 были уничтожены на аэродроме ВСУ в Харьковской области. Слишком заметные цели.Двумя днями ранее о передаче ВСУ батареи ЗРК С-300ПМУ советского образца (четыре пусковые установки и несколько десятков зенитных ракет) сообщила Словакия. Очевидно, поставка комплекса ПВО оказалась совершенно бессмысленной, словацкие С-300 не доехали до района развертывания на "восточном фронте". Все остальное вооружение от западных партнеров на украинской территории будет "перемолото" аналогичным образом.Сегодняшний призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС – в срочном порядке предоставить Киеву оружие, о котором он просит – выглядит неадекватным должности и ситуации на Украине. Однако Евросоюз давно превратился в структурное подразделение НАТО, а Боррель и ранее заявлял: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Имея ввиду победу Запада над Россией – руками и большой кровью украинцев.Сенат США 6 апреля одобрил законопроект о поставках оружия и военной техники Украине по ленд-лизу – беспрецедентное за минувшие 80 лет явление. Заметим, документ представлен в сенат еще 19 января, а разработан гораздо ранее. Новый ленд-лиз для Украины – попытка американцев аккумулировать в восточноевропейских странах НАТО боевую технику для ВСУ, а потом направить "железный поток" через границу, с целью продления спецоперации на украинской территории на долгие месяцы или годы.Деревянные солдаты Урфина ДжюсаЗащищая интересы США в Европе силовым противостоянием с Россией "под чужим флагом", страны-лимитрофы фактически занимаются самоуничтожением – без единого шанса на успех. Если НАТО в целом не способна открыто бросить вызов первой термоядерной державе мира, как можно питаться иллюзиями о победе в прокси-войне с РФ руками технологически отсталой Украины? Вопрос риторический.Разорить Евросоюз, чтобы досадить России, или подставить европейские страны НАТО под тактический ядерный удар – совершенное безрассудство. Независимо от протяженности конфликта с использованием обычных вооружений, выгодоприобретателем на Западе может стать лишь американский ВПК (прибыль здесь и сейчас). С начала российской военной спецоперации на Украине котировки акций Lockheed Martin взлетели на 18%, Raytheon Technologies Corporation – на 14%, General Dynamics – на 12,5%. Поставки оружия на Украину приносят значительные доходы американским компаниям.Однако в стратегическом смысле украинский ленд-лиз – провал США, очевидное подтверждение деструктивного характера "исключительности". Ленд-лиз рассчитан примерно на год, а проблема безопасности США останется навсегда. Прямая заинтересованность Вашингтона в военных конфликтах гарантирует рост антиамериканских настроений на планете, и ускоренное формирование многополярного мира. Ни одному государству не хочется повторить судьбу Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, то есть оказаться очередной жертвой алчности коллективного Запада.С другой стороны, американский ВПК объективно не сопрягается с украинской армией – для практического освоения сложного вооружения натовских стандартов (бронетехники, самолетов, комплексов ПВО средней дальности) специалистам необходимы многие месяцы. Временем киевский режим не располагает. Именно поэтому США выступают настойчивыми посредниками для передачи ВСУ "советских" танков, артиллерии и авиации из стран Восточной Европы.Почему не сбили натовский истребитель в воздушном пространстве РоссииУкраина требует сотни современных самолетов, танков и самоходных гаубиц, а получает десятки единиц "секонд-хенда". К примеру, Австралия передала 20 бронетранспортеров "Бушмастер". Польша и Кипр, вроде бы, решили отправить ВСУ свои танки Т-72М и самолеты МиГ-29, ЗРК "Бук" и "Тор". Словакия готова продать Украине подержанные колесные артустановки Zuzana, аналоги которых ВСУ приобрели ранее в количестве 26 единиц, перспективы неясны.Великобритания обещала помогать Украине военной техникой и кредитами на 500 млн долларов. Британский премьер Борис Джонсон 10 апреля сообщил, что Лондон передаст Киеву ракеты Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы. И все же Британия пока лишь декларирует намерения о поставках "более смертоносного" вооружения, включая самоходные гаубицы AS-90.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов в июне поставить киевскому режиму выслужившие все сроки 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder, если одобрит немецкое правительство. Сотню самоходных артиллерийских установок PzH-2000 Киев сможет получить не ранее второй половины 2024 года.Британия обещает передать старые противокорабельные ракеты Harpoon без "гарпунеров", то есть без специалистов, кораблей и РЛС, к которым "привязаны" комплексы. Американская партия дронов-камикадзе Switchblade в количестве 110 единиц на "восточном фронте" погоды не сделает. Перевооружение Украины в целом напоминает гигантскую мистификацию."Партнеры" очень стараются, однако "антиквариат" и отдельные дорогие "игрушки" не приумножают боевую мощь ВСУ, лишь увеличивают количество уничтоженных украинских военнослужащих. Авиаудары российских войск не позволяют западному и "советскому" вооружению прибыть в точку назначения на Украине. За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков и бронемашин.Марионеточный киевский режим принуждают воевать до последнего украинца. Боевая устойчивость подразделений ВСУ никого не волнует, главная задача "смертников" – измотать Российскую армию, и этим ослабить РФ. Западу необходимо, длительное взаимное уничтожение украинцев и русских. Для того и вкладывались миллиарды долларов в "майданизацию" и нацификацию Украины, которая "превыше всего". Сформированные по заветам Урфина Джюса "деревянные солдаты" ВСУ питаются "волшебным порошком" нацистской идеологии, и на поле боя не думают. Под руководством западных кураторов послушно применяют тактику ИГ, и закономерно терпят поражение – этой реальности не могут скрыть даже штатные украинские "сказочники", вроде советника президентского офиса подполковника Алексея Арестовича.Украину заставляют "выигрывать войну", к которой технологически не готовы США и НАТО (https://ria.ru/20220410/nato-1782783524.html). Западные поставки устаревшего вооружения и американский ленд-лиз не обещают ни боевого превосходства, ни "второго фронта" (о котором мечтают в Киеве - https://t.me/sputniklive/35109), и гарантируют разгром ВСУ в Донбассе и далее. Американцы еще в декабре 2020 года знали: "Путин побеждает в гибридной войне России против Америки". Разумеется, украинская история – частность.Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев сегодня заявил, что киевский режим живет наивной верой в строительство коллективным Западом украинской "процветающей демократии назло русским". Мир и стабильность на Украине невозможны в условиях антироссийского внешнего управления и принудительной дерусификации, без учета национальных интересов России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Эксперт: что нужно знать об ударе ВСУ по Краматорску "Точкой У" — фото

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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