https://uz.sputniknews.ru/20220411/luchniki-uzbekistana-otstrelyali-na-serebro-23906856.html
Лучники Узбекистана отстреляли на серебро
Лучники Узбекистана отстреляли на серебро
Теперь сборная готовится к этапу Кубка мира, который пройдет в Анталии 18-24 апреля.
2022-04-11T18:00+0500
2022-04-11T18:00+0500
2022-04-11T18:00+0500
спорт
узбекистан
сборная
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Турции завершились международные соревнования по стрельбе из лука "Кахрамон Баходирлар". Атлеты Узбекистана завоевали серебряные медали в командной программе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Узбекистанцы вышли в финал после победы над сборными Франции и Турции. В решающем матче турнира уступили лучникам из Словении со счётом 6:2.При этом женская команда страны боролась за призовое 3-е место, которое в итоге заняла команда Молдовы.Теперь сборная Узбекистана примет участие в международных учебно-тренировочных сборах до 17 апреля. Эти тренировки послужат подготовкой к этапу Кубка мира, который пройдет в Анталии с 18 по 24 апреля.До этого сообщалось, что при НОК Узбекистана была создана Специальная Комиссия спортсменов, призванная защищать права узбекистанских спортсменов на международной арене.В ее состав вошли Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика), Ришод Собиров (дзюдо), Дмитрий Шокин (тхэквондо), Бекзод Абдурахманов (вольная борьба), Зайнаб Дайибекова (фехтование), Светлана Радзивил (легкая атлетика) и Комилжон Тухтаев (горнолыжный спорт).Читайте также:
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узбекистан, сборная
Лучники Узбекистана отстреляли на серебро
Теперь сборная готовится к этапу Кубка мира, который пройдет в Анталии 18-24 апреля.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Турции завершились международные соревнования по стрельбе из лука "Кахрамон Баходирлар". Атлеты Узбекистана завоевали серебряные медали в командной программе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Узбекистанцы вышли в финал после победы над сборными Франции и Турции. В решающем матче турнира уступили лучникам из Словении со счётом 6:2.
При этом женская команда страны боролась за призовое 3-е место, которое в итоге заняла команда Молдовы.
Теперь сборная Узбекистана примет участие в международных учебно-тренировочных сборах до 17 апреля. Эти тренировки послужат подготовкой к этапу Кубка мира, который пройдет в Анталии с 18 по 24 апреля.
До этого сообщалось, что при НОК Узбекистана была создана Специальная Комиссия спортсменов, призванная защищать права узбекистанских спортсменов на международной арене.
В ее состав вошли Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика), Ришод Собиров (дзюдо), Дмитрий Шокин (тхэквондо), Бекзод Абдурахманов (вольная борьба), Зайнаб Дайибекова (фехтование), Светлана Радзивил (легкая атлетика) и Комилжон Тухтаев (горнолыжный спорт).