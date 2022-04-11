https://uz.sputniknews.ru/20220411/olimpiyskiy-komitet-priglasil-rossiyskogo-spetsialista-23906025.html

Олимпийский комитет пригласил российского специалиста

Олимпийский комитет пригласил российского специалиста

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана подписал соглашение с российской клиникой.

2022-04-11T17:20+0500

2022-04-11T17:20+0500

2022-04-11T17:20+0500

узбекистан

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при Национальном Олимпийском комитете (НОК) прошла встреча с президентом российского общества "Спинной мозг", профессором кафедры нейрохирургии Российской Медицинской академии последипломного образования Андреем Басковым. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Организаторы встречи провели для гостя экскурсию и ознакомили с деятельностью Республиканского научно-практического центра спортивной медицины (РНПЦСМ), где продемонстрировали современное оборудование.В свою очередь, Андрей Басков принял участие в семинаре для сотрудников Центра по передовым разработкам и методам лечения и реабилитации спортсменов.Кроме этого, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между РНПЦСМ при НОК и клиникой "OrthoSpine", которую возглавляет Андрей Басков.Андрей Басков является президентом российского общества "Спинной мозг", членом Ассоциации нейрохирургов России, Европейской и Всемирной Ассоциации нейрохирургии, Европейской ассоциации хирургии позвоночника, Европейской нейротравматологической академии, действительный член Академии медико-технических наук.О достижениях Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана за последние 30 лет деятельности читайте в нашем материале.Читайте также:Узбекистанцы взяли первое место на международном турнире по боксу — фотоВ Джизаке создадут Футбольную академию

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