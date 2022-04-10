https://uz.sputniknews.ru/20220410/uzbekistantsy-vzyali-pervoe-mesto-na-mejdunarodnom-turnire-po-boksu--foto-23881406.html

Узбекистанцы взяли первое место на международном турнире по боксу — фото

Узбекистанцы взяли первое место на международном турнире по боксу — фото

Сколько медалей завоевали спортсмены, читайте в материале.

2022-04-10T12:57+0500

2022-04-10T12:57+0500

2022-04-10T12:57+0500

спорт

боксер

румыния

золото

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете международного турнира по боксу.На этот раз узбекистанские боксеры отличились на соревнованиях Golden Belt, которые проходили в Румынии.По итогам турнира спортсменам удалось завоевать 13 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых.Этот результат позволил сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете, сообщили в Национальном Олимпийском комитете. Ранее узбекские боксеры взяли первое общекомандное место на кубке Stranja Cup: спортсмены завоевали 6 золотых медалей и одну "бронзу".Власти республики между тем активно прививают молодому поколению интерес к этому виду спорта. Так, в скором времени в Узбекистане откроется новая школа профессионального бокса Баходира Жалолова. Читайте также:

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боксер, румыния, золото