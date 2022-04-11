https://uz.sputniknews.ru/20220411/medvedev-evrope-pridetsya-otkazatsya-ot-svoix-zelenyx-idealov-23912976.html

Медведев: Европе придется отказаться от своих "зеленых идеалов"

Медведев: Европе придется отказаться от своих "зеленых идеалов"

Медведев: для США самое время поднять бабла под предлогом совместной борьбы с Россией.

2022-04-11T21:20+0500

2022-04-11T21:20+0500

2022-04-11T21:20+0500

россия

дмитрий медведев

европа

америка

нефть

газ

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. "Зеленая повестка" не давала Америке бороться за энергорынок Европы, а после санкций в отношении российских энергоресурсов для США наступило самое время продавать Старому Свету свои "грязные" нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих "зеленых идеалов", написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала "зелёная повестка" европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", — подчеркнул Медведев.По его словам, сейчас мало кого интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН. "Пусть Европа, у которой совсем "отъехала крыша" на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих "зелёных идеалах". Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде", — отметил зампред Совбеза.Медведев уточнил, что "такие проекты не отвечают международным конвенциям", а основным источником экологического вреда на этих производствах являются утечки метана. "В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем", — добавил зампредседателя Совбеза России.Читайте также:Ради победы над Россией Германия ставит на кон свою экономикуЛавров: или у Борреля что-то личное, или он просто "ляпнул"

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дмитрий медведев, европа, америка, нефть, газ