https://uz.sputniknews.ru/20220411/prazdnik-svetloy-pasxi-traditsii-i-obryady-23914520.html
Праздник светлой Пасхи: традиции и обряды
Праздник светлой Пасхи: традиции и обряды
В этом году православные отметят самый главный религиозный праздник – воскресение Иисуса Христа - 24 апреля. О традициях этого дня и подготовке к Пасхе – в нашем материале.
2022-04-11T23:00+0500
2022-04-11T23:00+0500
2022-04-11T23:00+0500
это интересно
пасха
традиции
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Праздник Пасхи восходит к ветхозаветным историям о чудесном спасении людей от казней египетских во время бегства евреев из рабства. Некоторые богословы видят пасхальные темы жертвы и чудесного избавления в историях об Аврааме и даже текстах о жизни первых людей в раю. В Новом Завете праздник получил другое значение – это торжество в честь смерти и воскресения Иисуса Христа.Обычаи и традицииПасхе предшествует 48-дневный Великий пост, самый строгий из постов у православных, время очищения души и тела. Последняя неделя поста называется Страстной. Самые важные дни – Чистый Четверг и Страстная пятница.В субботу, за день до праздника, обычно начинаются пасхальные приготовления. Верующие пекут куличи и сдобу, красят яйца. Накануне Пасхи, в ночь с субботы на воскресенье, во всех храмах проходят всенощные богослужения и крестный ход вокруг церкви. Освещаются выпечка и крашенные яйца.После церковной службы верующие отправляются домой и раздают друг другу традиционные пасхальные угощения. Широко известно пасхальное приветствие:Во время праздника верующие разговляются в храме или дома. Разговление – это первая трапеза после длительного поста.Что можно и нельзя делать на Пасху?В светлый праздник Пасхи нельзя заниматься тяжелым трудом, домашними хлопотами и делами. Православные проводят этот день в веселье и радости, за праздничным столом в кругу семьи и близких друзей. Принято угощать соседей выпечкой, а также раздавать традиционные пасхальные блюда нуждающимся.Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, быть хмурым. Принято одеваться в новую, красивую одежду.Кроме этого, в пасхальный день православным запрещено ездить на кладбище на могилы своих родственников и знакомых. Пасха – это праздник живых.Для посещения мест захоронения существует отдельный день, который называется Родительский вторник, или Радоница. Его дата зависит от Пасхи, и в этом году приходится на 3 мая. Это второй вторник после Светлого Христова Воскресения.Читайте также: Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки
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MIA „Rosiya Segodnya“
пасха, традиции
Праздник светлой Пасхи: традиции и обряды
В этом году православные отметят самый главный религиозный праздник – воскресение Иисуса Христа - 24 апреля. О традициях этого дня и подготовке к Пасхе – в нашем материале.
Праздник Пасхи восходит к ветхозаветным историям о чудесном спасении людей от казней египетских во время бегства евреев из рабства. Некоторые богословы видят пасхальные темы жертвы и чудесного избавления в историях об Аврааме и даже текстах о жизни первых людей в раю. В Новом Завете праздник получил другое значение – это торжество в честь смерти и воскресения Иисуса Христа.
Обычаи и традиции
Пасхе предшествует 48-дневный Великий пост, самый строгий из постов у православных, время очищения души и тела. Последняя неделя поста называется Страстной. Самые важные дни – Чистый Четверг и Страстная пятница.
В субботу, за день до праздника, обычно начинаются пасхальные приготовления. Верующие пекут куличи и сдобу, красят яйца. Накануне Пасхи, в ночь с субботы на воскресенье, во всех храмах проходят всенощные богослужения и крестный ход вокруг церкви. Освещаются выпечка и крашенные яйца.
После церковной службы верующие отправляются домой и раздают друг другу традиционные пасхальные угощения. Широко известно пасхальное приветствие:
Во время праздника верующие разговляются в храме или дома. Разговление – это первая трапеза после длительного поста.
Что можно и нельзя делать на Пасху?
В светлый праздник Пасхи нельзя заниматься тяжелым трудом, домашними хлопотами и делами. Православные проводят этот день в веселье и радости, за праздничным столом в кругу семьи и близких друзей. Принято угощать соседей выпечкой, а также раздавать традиционные пасхальные блюда нуждающимся.
Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, быть хмурым. Принято одеваться в новую, красивую одежду.
Кроме этого, в пасхальный день православным запрещено ездить на кладбище на могилы своих родственников и знакомых. Пасха – это праздник живых.
Для посещения мест захоронения существует отдельный день, который называется Родительский вторник, или Радоница. Его дата зависит от Пасхи, и в этом году приходится на 3 мая. Это второй вторник после Светлого Христова Воскресения.