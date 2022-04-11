https://uz.sputniknews.ru/20220411/samarkandskiy-tekstil-predstavili-v-tokio-23913415.html

Самаркандский текстиль представили в Токио

Самаркандский текстиль представили в Токио

Узбекистанская компания "Sam Rafoat Tekstil" приняла участие в международной выставке в Токио.

2022-04-11T20:39+0500

2022-04-11T20:39+0500

2022-04-11T20:39+0500

общество

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токио

текстиль

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Компания из Самарканда приняла участие в международной выставке Fashion World Tokyo в Японии.Самаркандская екстильная компания "Sam Rafoat Tekstil" представила на выставке махровые изделия, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе предприятия.По итогам выставки самаркандская и токийская текстильные фабрики подписали контракт на $5 млн на экспорт узбекистанского текстиля в Японию.В Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия. По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), в январе этого года республика поставила текстильные изделия в 26 государств. Объем экспорта составил $72,3 млн. Почти 55% этой суммы — $39,4 млн – обеспечили поставки на российский рынок. По мнению экспертов, в ближайшее время эти цифры будут расти.Читайте также: Связующая нить: как будут сотрудничать Узбекистан и Россия в сфере текстиля

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самарканд, токио, текстиль