https://uz.sputniknews.ru/20220411/uzbekistan-eksportiroval-12-tys-tonn-limonov-za-dva-mesyatsa-23900463.html

Узбекистан экспортировал 1,2 тыс. тонн лимонов за два месяца

Узбекистан экспортировал 1,2 тыс. тонн лимонов за два месяца

Основным покупателем узбекистанских лимонов является Россия.

2022-04-11T13:20+0500

2022-04-11T13:20+0500

2022-04-11T13:20+0500

экономика

экспорт

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. За январь и февраль 2022 года Узбекистан экспортировал 1,2 тыс. тонн лимонов в 6 стран мира. Сумма экспорта составляет $1,3 млн.По данным официальной статистики, экспорт лимонов увеличился на 309 тонн по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.Больше всего лимонов – 715 тонн, было экспортировано в Россию. Второе место занимает Казахстан - туда было ввезено 325 тонн, а в Кыргызстан за первые два месяца текущего года было экспортировано 194 тонны.Известно, что Ферганская область является лидером в стране по экспорту полезных плодов. Именно отсюда была экспортирована 521 тонна лимонов от общего количества. Ташкентскую область покинули 219 тонн. Хорезмская область расположилась на третьем месте по экспорту с показателем 169 тонн.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:

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