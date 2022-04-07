https://uz.sputniknews.ru/20220407/rossiyskie-restoratory-natselilis-na-vinnye-postavki-iz-uzbekistana-23825533.html

Российские рестораторы нацелились на "винные" поставки из Узбекистана

Российские рестораторы нацелились на "винные" поставки из Узбекистана

Раньше продукты из Узбекистана, в основном, поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было. Теперь же все меняется.

2022-04-07T11:21+0500

2022-04-07T11:21+0500

2022-04-07T11:21+0500

экономика

узбекистан

поставки

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана.Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили взаимодействие федерации с производителями узбекской продукции для российских ресторанов и отелей."Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", — сказал Бухаров.По его словам, раньше продукты из Узбекистана, в основном, поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было.Ранее торговый представитель России в Узбекистане Андрей Мокроусов в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал об интересе российских компаний в Узбекистане.По итогам прошлого года, Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР — лишь 17,7%.Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов объяснил в беседе со Sputnik, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана.Читайте также:

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узбекистан, поставки