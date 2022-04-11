https://uz.sputniknews.ru/20220411/v-rossii-poyavilos-bolshe-obrazovannyx-migrantov-23910506.html

В России появилось больше образованных мигрантов

В России появилось больше образованных мигрантов

В России выросло число высококвалифицированных иностранных специалистов.

2022-04-11T20:02+0500

2022-04-11T20:02+0500

2022-04-11T20:02+0500

миграция

мигрант

мвд

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. С начала 2022 года в России увеличилось количество выданных разрешений на работу специалистам высокой квалификации, заявили в пресс-службе МВД РФ, передает Sputnik Таджикистан.В ведомстве отметили, что в этом году оформлено в полтора раза больше разрешений на работу для квалифицированных мигрантов, чем за тот же период 2021 года.За январь и февраль 2022 года выдано более 6 тысяч разрешений на работу иностранным гражданам - высококвалифицированным специалистам. Более этого, квалифицированным специалистам одобрено 775 разрешений.Годом ранее эти показатели составили 3,8 тысяч и 517 соответственно.В МВД сообщили, что с начала года оформлено более 12,7 тысяч разрешений на работу мигрантов.Это на 5,8 тысяч больше, чем за два первых месяца прошлого года. Также в ведомстве уточнили, что почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов.До этого стало известно, что строгие ограничения в сфере миграционной политики в РФ привели к позитивным изменениям.К примеру, в Калужской области на 50% снизилось число преступлений, совершенных мигрантами.Читайте также:Россия компенсировала узбекским мигрантам скачок курса рубляОргнабор: в какие страны едут мигранты

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мигрант, мвд