https://uz.sputniknews.ru/20220411/v-samarkandskoy-oblasti-otrestavriruyut-zabytuyu-mechet-23904362.html

В Самаркандской области отреставрируют забытую мечеть

В Самаркандской области отреставрируют забытую мечеть

Почти сто лет здание приходило в упадок, пока неравнодушные граждане не обратили на это внимание.

2022-04-11T16:40+0500

2022-04-11T16:40+0500

2022-04-11T16:40+0500

культура

мечеть

самарканд

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Мечеть "Баходир Ялангтушбий" в Акдарьинском районе Самаркандской области решили восстановить после распространённых в социальных сетях сообщениях об ее критическом состоянии, сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.Как следует из комментариев ведомства, заброшенное здание мечети признано объектом культурного наследия и включено в соответствующий национальный список.При этом в сети распространяется информация, что мечеть возвели по приказу самого Баходира Ялангтушбия в 1578-1656 годах. Однако данные сведения неверны. Мечеть возвели в XIX–XX веках и просто назвали в честь Баходира Ялангтушбия.В 20-х годах прошлого века мечеть закрыли, на ее территории устроили склад. Однако в здании мечети случился пожар, и в 1930-х его забросили.Самаркандское управление культурного наследия разработало и представило проект реставрации мечети в Научно-экспертный совет Агентства культурного наследия.Работы назначены на 2023 год. Восстановленная мечеть станет местной достопримечательностью и местом посещения туристов.До этого пресс-служба Управления мусульман сообщала, что общее количество мечетей в Узбекистане составляет 2 101.Читайте также:В украинском Мелитополе восстановят все мемориалы Великой отечественной войныНа фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов

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мечеть, самарканд