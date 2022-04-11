https://uz.sputniknews.ru/20220411/v-uzgidromete-soobschili-o-priblijayuscheysya-jare--23899581.html

В Узгидромете сообщили о приближающейся жаре

В Узгидромете сообщили о приближающейся жаре

Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе.

2022-04-11T14:00+0500

2022-04-11T14:00+0500

2022-04-11T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю. В первой половине недели температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, но к концу недели она вырастет до 35 градусов."Сегодня по большей части территории республики ожидается облачная, но сухая и теплая погода, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. По республике будет усиливаться ветер до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, по Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с. Температура воздуха к полудню составит 24-29 градусов", – заявили синоптики.Сегодняшней ночью и завтра утром по Ташкентской области, а по предгорным и горным районам в первой половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой. По остальной территории республики осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью 14-19 градусов, днем – от 24 до 29 градусов.13-15 апреля на территорию Узбекистана начнется вынос жаркого воздуха из районов Туркменистана. Осадков в этот период не ожидается, температурный фон к концу недели превысит нормальные значения на 6-8 градусов и будет ночью в пределах 14-19 градусов, днем – от 30 до 35 градусов.Читайте также:На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дроновЗа информацию о нарушителях будут вознаграждать

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