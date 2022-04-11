https://uz.sputniknews.ru/20220411/vo-frantsii-soobschili-ob-ugroze-selskomu-xozyaystvu-iz-za-sanktsiy-23912172.html

Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

Дефицит азотных удобрений приведет к сокращению объемов производства.

2022-04-11T21:03+0500

2022-04-11T21:03+0500

2022-04-11T21:03+0500

в мире

франция

санкции

сельское хозяйство

дефицит

удобрения

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Французские фермеры прогнозируют сокращение объемов производства в следующем году из-за дефицита азотных удобрений.Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Пьер Ватен, передает телеканал RT."Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", — объяснил депутат.По словам Ватена, дефицит удобрений приведет к изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, а это в свою очередь станет причиной серьезных последствий для сельского хозяйства вообще.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.Читайте также:Ради победы над Россией Германия ставит на кон свою экономикуЯпония любит российский уголь и украинских нацистов

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франция, санкции, сельское хозяйство, дефицит, удобрения