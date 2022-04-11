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Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций
Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций
Дефицит азотных удобрений приведет к сокращению объемов производства.
2022-04-11T21:03+0500
2022-04-11T21:03+0500
в мире
франция
санкции
сельское хозяйство
дефицит
удобрения
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Французские фермеры прогнозируют сокращение объемов производства в следующем году из-за дефицита азотных удобрений.Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Пьер Ватен, передает телеканал RT."Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", — объяснил депутат.По словам Ватена, дефицит удобрений приведет к изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, а это в свою очередь станет причиной серьезных последствий для сельского хозяйства вообще.Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.Читайте также:Ради победы над Россией Германия ставит на кон свою экономикуЯпония любит российский уголь и украинских нацистов
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франция, санкции, сельское хозяйство, дефицит, удобрения

Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

21:03 11.04.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор винограда на одном из виноградников в Крыму.
Сбор винограда на одном из виноградников в Крыму. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В парламенте Франции заявили, что дефицит азотных удобрений приведет к сокращению объемов производства.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Французские фермеры прогнозируют сокращение объемов производства в следующем году из-за дефицита азотных удобрений.
Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Пьер Ватен, передает телеканал RT.
"Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", — объяснил депутат.
По словам Ватена, дефицит удобрений приведет к изменению посева, сокращению объемов производства и снижению качества растений, а это в свою очередь станет причиной серьезных последствий для сельского хозяйства вообще.
Западные страны объявили о новых санкциях после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о прекращении деятельности на территории России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов. Иностранные покупатели смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего произойдут расчеты с поставщиком газа.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран.
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