https://uz.sputniknews.ru/20220412/avtomobilistov-ojidayut-proverki-na-dorogax-23926869.html

Автомобилистов ожидают проверки на дорогах

Автомобилистов ожидают проверки на дорогах

В рамках акции "Чистый воздух – здоровая жизнь" машины проверят.

2022-04-12T15:19+0500

2022-04-12T15:19+0500

2022-04-12T15:19+0500

общество

автомобилисты

дороги

проверка

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Узбекистане с 10 апреля по 10 мая проходит традиционная акция "Чистый воздух - здоровая жизнь", сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и окружающей среде.Основная цель мероприятия – снижение вредного воздействия транспортных средств на окружающую среду. Таким образом по всей стране будут проводить проверку выхлопных газов автомобилей на токсичность и густоту дыма с помощью специальных приборов.Как сообщили в ведомстве корреспонденту Sputnik, если во время проверки выявят превышения установленных норм, то владельцу авто предъявят штраф и обязуют к обязательному капитальному ремонту для дальнейшего использования транспортного средства. До выплаты штрафа и капремонта автомобиль будет находиться на штраф-площадке. Это касается как частников, так и машин, принадлежащих организациям.Акцию "Чистый воздух - здоровая жизнь" проводят ежегодно весной и осенью. Следующая намечена с 10 августа по 10 сентября.Кроме Госкомэкологии, организацией мероприятия также занимаются МВД и Минздрав.Ранее в Узбекистане ввели денежное вознаграждение для граждан, отправивших фото- или видеосъемку нарушений в сфере объектов культурного наследия, а также причинения ущерба окружающей среде.Читайте также:Ипотечный и образовательный кредиты: какие внесли нововведения и на какой срок

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автомобилисты, дороги, проверка