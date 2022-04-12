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Ипотечный и образовательный кредиты: какие внесли нововведения и на какой срок
Ипотечный и образовательный кредиты: какие внесли нововведения и на какой срок
В Узбекистане действуют семь социальных программ льготного кредитования для населения.
2022-04-12T14:57+0500
2022-04-12T14:57+0500
2022-04-12T14:57+0500
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кредит
узбекистан
ипотека
образование
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Процентные ставки для ипотечных и образовательных кредитов оставят прежними в порядке исключения. Об этом сообщает Национальная база данных законодательства Узбекистана Lex.uz со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева от 8 апреля.Таким образом ставка по ипотечному кредиту остается в размере 13%, по образовательному – 10%.Данное решение прежде всего принято, чтобы поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вторая цель сохранения процентных ставок - предоставить молодежи дополнительные возможности для получения высшего образования.В Узбекистане действуют семь социальных программ льготного кредитования для населения. Их в марте текущего года представила руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева. В перечень вошли программы поддержки молодежи, женщин и семьи, а также фермерских хозяйств и землевладельцев.Читайте также:Когда кадастровый паспорт можно оформить бесплатноВ Узбекистане с 1 мая снизят подоходный налог для иностранцев
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кредит, узбекистан, ипотека, образование
Ипотечный и образовательный кредиты: какие внесли нововведения и на какой срок
В Узбекистане действуют семь социальных программ льготного кредитования для населения.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Процентные ставки для ипотечных и образовательных кредитов оставят прежними в порядке исключения.
Об этом сообщает Национальная база данных законодательства Узбекистана Lex.uz
со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева от 8 апреля.
Таким образом ставка по ипотечному кредиту остается в размере 13%, по образовательному – 10%.
Данное решение прежде всего принято, чтобы поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вторая цель сохранения процентных ставок - предоставить молодежи дополнительные возможности для получения высшего образования.
В Узбекистане действуют
семь социальных программ льготного кредитования для населения. Их в марте текущего года представила руководитель информационной службы Ассоциации банков Узбекистана Хадия Абдуллаева. В перечень вошли программы поддержки молодежи, женщин и семьи, а также фермерских хозяйств и землевладельцев.