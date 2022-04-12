https://uz.sputniknews.ru/20220412/avtovaz-mojet-nachat-polnyy-tsikl-proizvodstva-avtomobiley-v-uzbekistane-23923614.html
АвтоВАЗ может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане
АвтоВАЗ может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане
АвтоВАЗ расширит производство автомобилей Lada в Джизакской области.
2022-04-12T13:41+0500
2022-04-12T13:41+0500
2022-04-12T16:02+0500
экономика
узбекистан
автоваз
производство
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23923760_0:112:2123:1306_1920x0_80_0_0_5066f2b3fe1042132a6309f95e980205.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В сентябре 2021 года АвтоВАЗ в партнёрстве с компанией Roodell в Джизаке запустили производство несколько моделей Lada.По слова торгпреда, в 2022 году планируется производство до 4 500 автомобилей, в то время как по итогам прошлого года было выпущено 650 машин."Наше предприятие намерено расширить не только номенклатуру, то есть не ограничиваться только пятью моделями, но в целом производству большего количества автомобилей", — сказал Злыгостев.Также он сказал, что есть большой оптимизм на планы АвтоВАЗа расширить производство в Узбекистане.Еще одно важное заявление в сегодняшней конференции было сказано заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым, который сообщил, что в Джизакской области начнётся полный цикл производства автомобилей АвтоВАЗ."Я сейчас точно слова Хуррама Тешабаева подтвердить не могу, но знаю, что у предприятия такие планы были. Не думаю, что мы можем ставить под сомнения слова замминистра инвестиций и внешней торговли", — добавил Злыгостев.Читайте также:Узбекистан закупит тепловозы в РоссииКак ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23923760_117:0:2006:1417_1920x0_80_0_0_4e703d2cc5af8c3ff1b34d4ff64155f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, автоваз, производство, автомобили
АвтоВАЗ может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане
13:41 12.04.2022 (обновлено: 16:02 12.04.2022)
АвтоВАЗ намерен расширить производство автомобилей Lada на заводе в Джизакской области, об этом корреспонденту Sputnik рассказал Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В сентябре 2021 года АвтоВАЗ в партнёрстве с компанией Roodell в Джизаке запустили производство несколько моделей Lada.
По слова торгпреда, в 2022 году планируется производство до 4 500 автомобилей, в то время как по итогам прошлого года было выпущено 650 машин.
"Наше предприятие намерено расширить не только номенклатуру, то есть не ограничиваться только пятью моделями, но в целом производству большего количества автомобилей", — сказал Злыгостев.
Также он сказал, что есть большой оптимизм на планы АвтоВАЗа расширить производство в Узбекистане.
Еще одно важное заявление в сегодняшней конференции было сказано заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым, который сообщил, что в Джизакской области начнётся полный цикл производства автомобилей АвтоВАЗ.
"Я сейчас точно слова Хуррама Тешабаева подтвердить не могу, но знаю, что у предприятия такие планы были. Не думаю, что мы можем ставить под сомнения слова замминистра инвестиций и внешней торговли", — добавил Злыгостев.