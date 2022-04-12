https://uz.sputniknews.ru/20220412/avtovaz-mojet-nachat-polnyy-tsikl-proizvodstva-avtomobiley-v-uzbekistane-23923614.html

АвтоВАЗ может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане

АвтоВАЗ может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане

АвтоВАЗ расширит производство автомобилей Lada в Джизакской области.

2022-04-12T13:41+0500

2022-04-12T13:41+0500

2022-04-12T16:02+0500

экономика

узбекистан

автоваз

производство

автомобили

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В сентябре 2021 года АвтоВАЗ в партнёрстве с компанией Roodell в Джизаке запустили производство несколько моделей Lada.По слова торгпреда, в 2022 году планируется производство до 4 500 автомобилей, в то время как по итогам прошлого года было выпущено 650 машин."Наше предприятие намерено расширить не только номенклатуру, то есть не ограничиваться только пятью моделями, но в целом производству большего количества автомобилей", — сказал Злыгостев.Также он сказал, что есть большой оптимизм на планы АвтоВАЗа расширить производство в Узбекистане.Еще одно важное заявление в сегодняшней конференции было сказано заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым, который сообщил, что в Джизакской области начнётся полный цикл производства автомобилей АвтоВАЗ."Я сейчас точно слова Хуррама Тешабаева подтвердить не могу, но знаю, что у предприятия такие планы были. Не думаю, что мы можем ставить под сомнения слова замминистра инвестиций и внешней торговли", — добавил Злыгостев.Читайте также:Узбекистан закупит тепловозы в РоссииКак ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты

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