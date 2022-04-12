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Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты

Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты

Автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном ранее было приостановлено из-за пандемии.

2022-04-12T11:22+0500

2022-04-12T11:22+0500

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общество

билет

автобусы

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве транспорта опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана:Ранее появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.Власти Узбекистана между тем продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также:

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билет, автобусы, казахстан, узбекистан