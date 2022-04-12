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Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты
Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты
Автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном ранее было приостановлено из-за пандемии.
2022-04-12T11:22+0500
2022-04-12T11:22+0500
2022-04-12T11:22+0500
общество
билет
автобусы
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве транспорта опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана:Ранее появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.Власти Узбекистана между тем продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также:
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билет, автобусы, казахстан, узбекистан
Как ходят автобусы из Узбекистана в Казахстан: график и цены на билеты
Автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном ранее было приостановлено из-за пандемии.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Министерстве транспорта опубликовали
расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана:
Ташкент — Алматы: 16.00, 17.00, 18.00 и 19.30. Один билет обойдется в 200 тысяч сумов;
Ташкент — Кызылорда: 19.00 (200 тысяч сумов);
Ташкент — Нур-Султан: 18.00 (350 тысяч сумов);
Ташкент — Туркестан: 19.00 (100 тысяч сумов);
Ташкент — Худжанд: 18.00 (100 тысяч сумов);
Ташкент — Шымкент: 12.00 (60 тысяч сумов).
Ранее появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила
пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.
Власти Узбекистана между тем продолжают вести переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.
Когда начнут ходить автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил
экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.