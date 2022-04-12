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Эксперт: РФ и Беларуси надо сделать ядро будущего евразийского макрорегиона
Эксперт: РФ и Беларуси надо сделать ядро будущего евразийского макрорегиона
Создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов.
2022-04-12T16:55+0500
2022-04-12T16:55+0500
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эксперт
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. России и Беларуси надо как можно скорее создать ядро будущего евразийского макрорегиона, который будет точкой притяжения для других стран и образцом нового качества межгосударственных коммуникаций. Об этом заявил председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных, передает РИА Новости.По мнению Савиных, создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов, крупных объединений стран для укрепления своих политических, экономических и военных возможностей. "Далеко не все страны смогут создать или войти в состав полноценных и активных макрорегионов", — отметил эксперт.Он также добавил, что темпы изменений имеют очень большое значение именно сейчас."Для наших стран это означает необходимость максимум за пять лет пройти путь, который ЕС толком не сумел пройти почти за 70. Вне всякого сомнения, современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития союзного государства, это совершенно новые качественные изменения", — подытожил докладчик.Читайте также:Путин заверил, что Россия возобновит лунную программуГермании хватит газа только до осени, если прекратятся поставки из России
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беларусь, эксперт

Эксперт: РФ и Беларуси надо сделать ядро будущего евразийского макрорегиона

16:55 12.04.2022
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги перед пресс-конференцией министров иностранных дел России и Белоруссии по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.
Флаги перед пресс-конференцией министров иностранных дел России и Белоруссии по итогам российско-белорусских переговоров в Минске. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2022
© POOL
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Спикер заявил, что создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов, крупных объединений стран для укрепления своих политических, экономических и военных потенциалов.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. России и Беларуси надо как можно скорее создать ядро будущего евразийского макрорегиона, который будет точкой притяжения для других стран и образцом нового качества межгосударственных коммуникаций.
Об этом заявил председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных, передает РИА Новости.
"Я призываю участников конференции смотреть на развитие Союза Беларуси и России как ядра будущего евразийского макрорегиона. И очень важно сделать это ядро быстро и качественно. Необходимо, чтобы союз Беларуси и России стал в будущем точкой притяжения для остальных стран, образцом нового качества межгосударственных отношений, с которым будут стремиться сотрудничать все государства, понимающие ценность справедливого и равноправного мира, который начнет действовать в интересах всех народов", — сообщил эксперт на международной научно-практической конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По мнению Савиных, создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов, крупных объединений стран для укрепления своих политических, экономических и военных возможностей.
"Далеко не все страны смогут создать или войти в состав полноценных и активных макрорегионов", — отметил эксперт.
"Не будет также преувеличением сказать, что выигрыш по времени станет решающим фактором для появления новых центров благополучия и лидерства. Макрорегионы, которые отстанут в темпах проводимых изменений, будут довольствоваться гораздо более скромным положением. Страны, которые не сумеют войти в макрорегионы, окажутся на периферии цивилизации, откуда успешные макрорегионы будут выкачивать человеческие и природные ресурсы и сбрасывать туда свои проблемы", — подчеркнул Савиных.
Он также добавил, что темпы изменений имеют очень большое значение именно сейчас.
"Для наших стран это означает необходимость максимум за пять лет пройти путь, который ЕС толком не сумел пройти почти за 70. Вне всякого сомнения, современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития союзного государства, это совершенно новые качественные изменения", — подытожил докладчик.
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