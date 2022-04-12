https://uz.sputniknews.ru/20220412/ekspert-rf-i-belarusi-nado-sdelat-yadro-buduschego-evraziyskogo-makroregiona-23928495.html

Эксперт: РФ и Беларуси надо сделать ядро будущего евразийского макрорегиона

Эксперт: РФ и Беларуси надо сделать ядро будущего евразийского макрорегиона

Создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов.

2022-04-12T16:55+0500

2022-04-12T16:55+0500

2022-04-12T16:55+0500

в мире

беларусь

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23929356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c1f7fec24bfbca1868f8ee5f33b23f2.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. России и Беларуси надо как можно скорее создать ядро будущего евразийского макрорегиона, который будет точкой притяжения для других стран и образцом нового качества межгосударственных коммуникаций. Об этом заявил председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных, передает РИА Новости.По мнению Савиных, создание многополярного мира состоится по сценарию формирования макрорегионов, крупных объединений стран для укрепления своих политических, экономических и военных возможностей. "Далеко не все страны смогут создать или войти в состав полноценных и активных макрорегионов", — отметил эксперт.Он также добавил, что темпы изменений имеют очень большое значение именно сейчас."Для наших стран это означает необходимость максимум за пять лет пройти путь, который ЕС толком не сумел пройти почти за 70. Вне всякого сомнения, современный исторический этап предъявляет новые требования к стратегии развития союзного государства, это совершенно новые качественные изменения", — подытожил докладчик.Читайте также:Путин заверил, что Россия возобновит лунную программуГермании хватит газа только до осени, если прекратятся поставки из России

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, эксперт