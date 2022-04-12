https://uz.sputniknews.ru/20220412/germanii-xvatit-gaza-tolko-do-oseni-esli-prekratyatsya-postavki-iz-rossii-23927307.html

Германии хватит газа только до осени, если прекратятся поставки из России

Германии хватит газа только до осени, если прекратятся поставки из России

Запасов газа в Германии хватит до конца лета или начала осени.

2022-04-12T16:01+0500

2022-04-12T16:01+0500

2022-04-12T16:01+0500

экономика

газ

германия

поставки

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Если Россия вдруг прекратит поставлять газ в Германию, у немцев хватит альтернативных источников и запасов газа до конца лета - начала сентября. Об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер, передает РИА Новости."Я специально говорю в условном наклонении: даже если бы Россия, например, завтра прекратила поставлять газ, а на это нет никаких указаний, у Германии есть альтернативные источники. Кроме того, существуют хранилища, которые пусть и мало заполнены, но уже немного больше, чем три-четыре недели назад. Нам хватит газа до конца лета или начала осени. Но я предпринимаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", — рассказал Мюллер.Напомним, президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с первого апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:Медведев: Европе придется отказаться от своих "зеленых идеалов"Во Франции сообщили об угрозе сельскому хозяйству из-за санкций

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газ, германия, поставки