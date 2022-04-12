https://uz.sputniknews.ru/20220412/google-udalil-iz-servisa-ugrozy-dlya-rossiyskix-polzovateley-23917081.html
Google удалил из сервиса угрозы для российских пользователей
Google удалил из сервиса угрозы для российских пользователей
Роскомнадзор ранее настоятельно требовал в незамедлительном порядке принять меры относительно данной ситуации.
2022-04-12T08:59+0500
2022-04-12T08:59+0500
2022-04-12T08:59+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Google исправил ошибку в своем сервисе Google Translate при переводе словосочетания dear russians "дорогие россияне", сообщили в компании.До исправления при переводе фразы dear russians "дорогие русские" сервис предлагал заменить на dead "мертвые" русские.При этом поисковые запросы относительно других национальностей не выдавали подобные предложения.С формулировкой о нарушении экстремистского характера Роскомнадзор потребовал, чтобы Google незамедлительно принял меры и исключил из его сервисов угрозы для российских пользователей.До этого сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Медиагруппа назвала это цензурой и прокомментировала данное решение."Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей — это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", — заявили в пресс-службе.Ранее Google также заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
google, роскомнадзор
Google удалил из сервиса угрозы для российских пользователей
Роскомнадзор настоятельно требовал в незамедлительном порядке принять меры относительно данной ситуации.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Google исправил ошибку в своем сервисе Google Translate при переводе словосочетания dear russians "дорогие россияне", сообщили в компании.
До исправления при переводе фразы dear russians "дорогие русские" сервис предлагал заменить на dead "мертвые" русские.
При этом поисковые запросы относительно других национальностей не выдавали подобные предложения.
С формулировкой о нарушении экстремистского характера Роскомнадзор потребовал, чтобы Google незамедлительно принял меры и исключил из его сервисов угрозы для российских пользователей.
До этого сервисы Googlе Discover и Google News ограничили
показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Медиагруппа назвала это цензурой и прокомментировала данное решение.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей — это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", — заявили в пресс-службе.
Ранее Google также заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.