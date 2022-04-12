https://uz.sputniknews.ru/20220412/gosznak-raskryl-podrobnosti-o-novoy-rossiyskoy-kupyure-23920987.html
Госзнак раскрыл подробности о новой российской купюре
Госзнак раскрыл подробности о новой российской купюре
Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр.
2022-04-12T11:41+0500
2022-04-12T11:41+0500
2022-04-12T11:41+0500
россия
купюра
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23920938_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9ade4d47bf738c0ba40c05ee2b19f3a7.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. По словам главы Госзнака Аркадия Трачука, внедрение новых рублевых купюр не должно вызвать никаких затруднений у банков или бизнеса.Более того, Аркадий Трачук описал процесс введения в обращение новых купюр. В начале Банк России официально анонсирует начало процесса внедрения, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования. И только спустя несколько месяцев банкноты поступят в обращение.Так, Банк России планирует провести широкий ряд мер по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. На 2022 год запланировано появление новых 100-рублевых банкнот, тогда как новые купюры номиналом 500 и 1000 рублей должны увидеть свет в 2023 году. На 2024 год анонсировано появление 500-рублевой банкноты, а на 2025 – 50-рублевой.Также он подчеркнул, что сам образ банкноты – уже защитный признак, так как это сложное и многослойное изображение, которое тщательно прорабатывается во время создания.По словам главы Госзнака, изначально художник рисует идею банкноты в первом приближении. После одобрения концепции она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям.Затем уточняют основные моменты: как именно это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, подчеркнул Трачук.Он уточнил, что данные планы остаются в силе, но возможно "некоторое смещение сроков".Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23920938_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf15d6d02df579d46f438164e53c8914.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
купюра, бизнес
Госзнак раскрыл подробности о новой российской купюре
Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. По словам главы Госзнака Аркадия Трачука, внедрение новых рублевых купюр не должно вызвать никаких затруднений у банков или бизнеса.
"Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно", — цитирует Трачука РИА Новости
.
Более того, Аркадий Трачук описал процесс введения в обращение новых купюр. В начале Банк России официально анонсирует начало процесса внедрения, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования. И только спустя несколько месяцев банкноты поступят в обращение.
Так, Банк России планирует провести широкий ряд мер по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. На 2022 год запланировано появление новых 100-рублевых банкнот, тогда как новые купюры номиналом 500 и 1000 рублей должны увидеть свет в 2023 году. На 2024 год анонсировано появление 500-рублевой банкноты, а на 2025 – 50-рублевой.
"Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты. Это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа", — заявил Трачук.
Также он подчеркнул, что сам образ банкноты – уже защитный признак, так как это сложное и многослойное изображение, которое тщательно прорабатывается во время создания.
По словам главы Госзнака, изначально художник рисует идею банкноты в первом приближении. После одобрения концепции она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям.
Затем уточняют основные моменты: как именно это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, подчеркнул Трачук.
Он уточнил, что данные планы остаются в силе, но возможно "некоторое смещение сроков".