https://uz.sputniknews.ru/20220412/gosznak-raskryl-podrobnosti-o-novoy-rossiyskoy-kupyure-23920987.html

Госзнак раскрыл подробности о новой российской купюре

Госзнак раскрыл подробности о новой российской купюре

Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр.

2022-04-12T11:41+0500

2022-04-12T11:41+0500

2022-04-12T11:41+0500

россия

купюра

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23920938_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9ade4d47bf738c0ba40c05ee2b19f3a7.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. По словам главы Госзнака Аркадия Трачука, внедрение новых рублевых купюр не должно вызвать никаких затруднений у банков или бизнеса.Более того, Аркадий Трачук описал процесс введения в обращение новых купюр. В начале Банк России официально анонсирует начало процесса внедрения, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования. И только спустя несколько месяцев банкноты поступят в обращение.Так, Банк России планирует провести широкий ряд мер по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. На 2022 год запланировано появление новых 100-рублевых банкнот, тогда как новые купюры номиналом 500 и 1000 рублей должны увидеть свет в 2023 году. На 2024 год анонсировано появление 500-рублевой банкноты, а на 2025 – 50-рублевой.Также он подчеркнул, что сам образ банкноты – уже защитный признак, так как это сложное и многослойное изображение, которое тщательно прорабатывается во время создания.По словам главы Госзнака, изначально художник рисует идею банкноты в первом приближении. После одобрения концепции она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям.Затем уточняют основные моменты: как именно это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, подчеркнул Трачук.Он уточнил, что данные планы остаются в силе, но возможно "некоторое смещение сроков".Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

купюра, бизнес