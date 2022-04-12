https://uz.sputniknews.ru/20220412/indiyskoe-smi-rubl-nazvannyy-baydenom-schebnem-vozvraschaet-sebe-silu-23933820.html

Индийское СМИ: рубль, названный Байденом "щебнем", возвращает себе силу

Индийское СМИ: рубль, названный Байденом "щебнем", возвращает себе силу

Действия Запада против России оказались "беззубыми", отмечают авторы издания The Times of India

2022-04-12T19:22+0500

2022-04-12T19:22+0500

2022-04-12T19:22+0500

экономика

рубль

джо байден

запад

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Несмотря на широкий пакет санкций, введенных против России, действия Запада против России оказались "беззубыми", так как страны Евросоюза продолжат "пожирать российскую нефть и природный газ", сообщает The Times Of India.Первые дни после начала российской спецоперации на Украине запомнились мощным обвалом рубля, отмечают авторы материала. На время это стало символом финансовой изоляции России западными странами.На фоне рекордного снижения курса рубля президент США Джо Байден даже заявил, что российская национальная валюта превратилась в "щебень".Однако еще на прошлой неделе в среду рубль вернулся к уровню, на котором находился до 24 февраля. Он закрылся на отметке 79,7 рублей за доллар.Ожидается, что в 2022 году Россия заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, пишет издание, ссылаясь на Bloomberg Economics. Этот показатель на треть больше чем за прошлый год.В данное время Россия в ответ на западные санкции ввела меры по контролю за движением капитала. По заявлению индийского издания, именно это сейчас поддерживает курс рубля.Ответные меры включают в себя замораживание активов, которые принадлежат инвесторам-нерезидентам. Также российским компаниям было отдано распоряжение по конвертации 80% иностранной валюты, которой они владеют, в рубли.Международные аналитики отмечают, что покупка западными странами российских нефти и газа обеспечивает стране положительное сальдо, то есть экспорт превышает импорт. Это, в свою очередь, способствует укреплению курса национальной валюты.На фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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рубль, джо байден, запад