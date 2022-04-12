https://uz.sputniknews.ru/20220412/lavrov-nazval-esche-odnu-tsel-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-23918640.html

Лавров назвал еще одну цель спецоперации России на Украине

Лавров назвал еще одну цель спецоперации России на Украине

Москва преследует ряд важных задач: среди них не только денацификация и демилитаризация Украины.

2022-04-12T10:22+0500

2022-04-12T10:22+0500

2022-04-12T10:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей лавров

украина

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров озвучил еще одну цель спецоперации на Украине.По словам министра, действия Москвы призваны покончить с безоглядным расширением США и их курсом на доминирование в мире.Лавров добавил, что Вашингтон выстраивает доминирование "с грубейшими нарушениями международного права", а также "от случая к случаю" разрабатывает собственные правила.Ранее глава российского МИД назвал из ряда вон выходящими заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стремиться разрешить конфликт на Украине военным путем.По мнению Лаврова, заявление Борреля существенно меняет правила игры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала ЕС "отделом экономических сношений НАТО". Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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сергей лавров, украина