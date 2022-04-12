https://uz.sputniknews.ru/20220412/tretiy-forum-regionov-uzbekistana-i-rossii-proydet-v-samarkande--23932710.html

Третий форум регионов Узбекистана и России пройдет в Самарканде

Третий форум регионов Узбекистана и России пройдет в Самарканде

В Ташкенте во вторник начала работу бизнес-миссия Самарской области.

2022-04-12T18:42+0500

2022-04-12T18:42+0500

2022-04-12T18:42+0500

экономика

узбекистан

форум

самарканд

бизнес

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Третий межрегиональный форум Узбекистана и России должен состоятся в октябре в Самарканде. Об этом сообщил во вторник заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Хуррам Тешабаев, передает РИА Новости.В Ташкенте во вторник начала работу бизнес-миссия Самарской области. В ее состав вошли представители 37 компаний из этого российского региона. В течение пяти дней российская делегация также посетит несколько областей Узбекистана.Замминистра отметил, что на данный момент узбекская и российская стороны активно обсуждает программу и точные даты форума.Тешабаев уверен, что организация подобных форумов является "одним из успешных мероприятий нашего взаимодействия". Он напомнил, что в работе второго межрегионального форума в 2021 году приняли участие главы всех 14 регионов Узбекистана и представители 60 субъектов РФ.Первый межрегиональный форум Узбекистана и России прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент президента РФ Владимира Путина. Второе такое мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеев в РФ в ноябре 2021 года.Читайте также:Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтикиПосол России посетил Самарканд с рабочим визитом — фото

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