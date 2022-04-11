Посол России посетил Самарканд с рабочим визитом — фото
19:01 11.04.2022 (обновлено: 19:05 11.04.2022)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Олег Мальгинов обсудил с хокимом города укрепление межрегиональных связей России и Узбекистана, а также оценил масштабы туристического центра Silk Road и осмотрел инфраструктуру нового здания аэропорта Самарканда.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Посол России Олег Мальгинов обсудил с хокимом Самарканда Фазлиддином Умаровым расширение межрегиональных связей России и Узбекистана и подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который пройдет осенью.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Посол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
Встреча состоялась в ходе трехдневной поездки Мальгинова в Самарканд.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Посол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Российский дипломат также оценил масштабы туристического центра Silk Road, осмотрел инфраструктуру нового здания аэропорта Самарканда, познакомился с главными достопримечательностями центра древнейшей восточной цивилизации.
Кроме того, Олег Мальгинов встретился с руководством филиала Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодёжи и туризма и Самаркандского государственного университета.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Посол России Олег Мальгинов в рамках трехдневной поездки в Самарканд обсудил с хокимом города Фазлиддином Умаровым перспективы расширения межрегиональных связей России и Узбекистана, подготовку к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде, который намечен на осень текущего года.
Российский посол отметил, что образование является одним из наиболее перспективных векторов российско-узбекского сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) начнет координировать создание центра российского образования в Узбекистане.
Напомним, Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
Сегодня востребованных специалистов готовят в 15 филиалах российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.
С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.
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