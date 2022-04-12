https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-germanii-jiteli-potrebovali-vydvorit-ukrainskogo-posla-23931305.html
В Германии жители потребовали выдворить украинского посла
В Германии жители потребовали выдворить украинского посла
Появилась петиция с требованием выслать из Германии посла Украины.
2022-04-12T18:21+0500
2022-04-12T18:21+0500
2022-04-12T18:21+0500
политика
германия
жители
посол
украина
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Интернете появилась петиция с требованием выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника.По мнению автора инициативы, риторика дипломата в адрес немецких граждан неблагодарна и безосновательна. Исполнить же требования Мельника по Украине — означало бы усилить экономический кризис и поспособствовать активному участию НАТО в боевых действиях.Посол Украины в Германии славится своими недипломатичными сентенциями. Андрей Мельник много раз призывал Берлин отправить Киеву оружие, требовал, чтобы Евросоюз продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и заявлял, что всех русских считает врагами.Помимо этого, дипломат обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" связей с Россией. Немецкие СМИ неоднократно обращали внимание на заявления посла, указывая на его некомпетентность.Читайте также:Экс-репортер RT и New York Times рассказал, какую циничную игру ведут СШАБайден снова все напутал. Трижды.
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В Германии жители потребовали выдворить украинского посла
"Зашел слишком далеко": немцы хотят выслать украинского посла.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Интернете появилась
петиция с требованием выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника.
По мнению автора инициативы, риторика дипломата в адрес немецких граждан неблагодарна и безосновательна. Исполнить же требования Мельника по Украине — означало бы усилить экономический кризис и поспособствовать активному участию НАТО в боевых действиях.
"Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. <...> Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!", — сообщается в петиции.
Посол Украины в Германии славится своими недипломатичными сентенциями. Андрей Мельник много раз призывал Берлин отправить Киеву оружие, требовал, чтобы Евросоюз продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и заявлял, что всех русских считает врагами.
Помимо этого, дипломат обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" связей с Россией.
Немецкие СМИ неоднократно обращали внимание на заявления посла, указывая на его некомпетентность.