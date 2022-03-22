https://uz.sputniknews.ru/20220322/smogut-li-taksisty-migranty-rabotat--v-rossii-23483249.html
Смогут ли таксисты-мигранты работать в России
Смогут ли таксисты-мигранты работать в России
В России пока еще разрешены коммерческие перевозки с иностранными правами.
2022-03-22T16:00+0500
2022-03-22T16:00+0500
2022-03-22T16:00+0500
миграция
таксист
мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В России трудовым мигрантам следует ограничить работу в такси с иностранными правами.Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину.Фадеев объяснил, что СПЧ хочет дополнить статью 7 проекта Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".В настоящее время проект изучают депутаты Госдумы. В документе есть пункт, обязывающий перевозчиков не доверять управление такси людям, имеющим иностранные национальные или международные водительские удостоверения.В частности, член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что методика вождения при наличии зарубежного ВУ остается некачественной и агрессивной.В совете также предложили контролировать качество автомобилей и состояние водителей. Эти нововведения помогут преодолеть безработицу, заявили в СПЧ.Россия остается единственной страной, где пока еще разрешены коммерческие перевозки с иностранными правами.Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев предложил ограничить работу мигрантов в такси на всей территории России.Читайте также:Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в РоссииВ России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами
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таксист, мигранты
Смогут ли таксисты-мигранты работать в России
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Россия — это единственная страна, где пока еще разрешены коммерческие перевозки с иностранным водительским удостоверением.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В России трудовым мигрантам следует ограничить работу в такси с иностранными правами.
Об этом передает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на заявление главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину.
Фадеев объяснил, что СПЧ хочет дополнить статью 7 проекта Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В настоящее время проект изучают депутаты Госдумы. В документе есть пункт, обязывающий перевозчиков не доверять управление такси людям, имеющим иностранные национальные или международные водительские удостоверения.
В частности, член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что методика вождения при наличии зарубежного ВУ остается некачественной и агрессивной.
В совете также предложили контролировать качество автомобилей и состояние водителей. Эти нововведения помогут преодолеть безработицу, заявили в СПЧ.
Россия остается единственной страной, где пока еще разрешены коммерческие перевозки с иностранными правами.
Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев предложил ограничить работу мигрантов в такси на всей территории России.