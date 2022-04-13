https://uz.sputniknews.ru/20220413/malenkim-kazaxstantsam-sdelali-ukol-za-milliard-tenge-23957201.html

Маленьким казахстанцам сделали укол самого дорогого лекарства

Маленьким казахстанцам сделали укол самого дорогого лекарства

Четверо малышей в Казахстане получили инъекцию самого дорогого в мире препарата для генной терапии.

2022-04-13T17:27+0500

2022-04-13T17:27+0500

2022-04-13T17:43+0500

в мире

казахстан

медицина

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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Четверо юных казахстанцев получили инъекцию самого дорогого лекарства в мире - препарата генной терапии Zolgensma. Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.Стоимость препарата – миллиард тенге (более $2,2 млн). Уникальность его в том, что лекарство останавливает прогрессирование спинальной мышечной дистрофии (СМА).Одна из юных пациенток - Айсезим Жанбырбай из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области.Миллиард тенге на закупку препарата Zolgensma швейцарской компании Novartis выделил социальный фонд "Қазақстан халқына". Долгожданную инъекцию Айсезим получила 7 апреля.Всего закупили четыре дозы спецпрепарата для четверых маленьких пациентов. Все четыре ребенка уже получили укол и чувствуют себя нормально. Дальше их ждет длительная реабилитация.Читайте также: Найден турист, попавший под лавину в горах Алматы

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казахстан, медицина