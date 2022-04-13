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Маленьким казахстанцам сделали укол самого дорогого лекарства
Маленьким казахстанцам сделали укол самого дорогого лекарства
Четверо малышей в Казахстане получили инъекцию самого дорогого в мире препарата для генной терапии.
2022-04-13T17:27+0500
2022-04-13T17:43+0500
в мире
казахстан
медицина
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ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Четверо юных казахстанцев получили инъекцию самого дорогого лекарства в мире - препарата генной терапии Zolgensma. Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.Стоимость препарата – миллиард тенге (более $2,2 млн). Уникальность его в том, что лекарство останавливает прогрессирование спинальной мышечной дистрофии (СМА).Одна из юных пациенток - Айсезим Жанбырбай из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области.Миллиард тенге на закупку препарата Zolgensma швейцарской компании Novartis выделил социальный фонд "Қазақстан халқына". Долгожданную инъекцию Айсезим получила 7 апреля.Всего закупили четыре дозы спецпрепарата для четверых маленьких пациентов. Все четыре ребенка уже получили укол и чувствуют себя нормально. Дальше их ждет длительная реабилитация.Читайте также: Найден турист, попавший под лавину в горах Алматы
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казахстан, медицина

Маленьким казахстанцам сделали укол самого дорогого лекарства

17:27 13.04.2022 (обновлено: 17:43 13.04.2022)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедсестра с шприцем
Медсестра с шприцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2022
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Четверо малышей в Казахстане получили инъекцию самого дорогого в мире препарата для генной терапии стоимостью более $2 млн.
ТАШКЕНТ, 13 апр – Sputnik. Четверо юных казахстанцев получили инъекцию самого дорогого лекарства в мире - препарата генной терапии Zolgensma. Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.
Стоимость препарата – миллиард тенге (более $2,2 млн). Уникальность его в том, что лекарство останавливает прогрессирование спинальной мышечной дистрофии (СМА).
Одна из юных пациенток - Айсезим Жанбырбай из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области.
"Айсезим родилась в июне 2020 года. Во время беременности я проходила все скрининги. Все было в норме. Роды были в срок, без осложнений. Только спустя несколько месяцев мы стали замечать, что дочь не держит голову. С тех пор и стали возить её по врачам, обследоваться. Когда узнали о нашем диагнозе, сразу открыли сбор. Обратились в фонд "Омірге сен", который помог нам подать заявку в "Қазақстан халқына", – рассказала мама малышки Жанна Алдабергенова.
Миллиард тенге на закупку препарата Zolgensma швейцарской компании Novartis выделил социальный фонд "Қазақстан халқына". Долгожданную инъекцию Айсезим получила 7 апреля.
Всего закупили четыре дозы спецпрепарата для четверых маленьких пациентов. Все четыре ребенка уже получили укол и чувствуют себя нормально. Дальше их ждет длительная реабилитация.
Читайте также: Найден турист, попавший под лавину в горах Алматы
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